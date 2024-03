Tras calificar como un “acto vulgar de provocación” la irrupción de ayer en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que claro que habrá diálogo con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero sin intermediarios.

“Claro que va a haber diálogo, pero necesitamos ponernos de acuerdo con las mamás y los papás, no me dan confianza los intermediarios, porque tengo pruebas que por un lado cuando desaparecieron los jóvenes se detuvo a responsables y estos mismos supuestos defensores de los padres, promovieron un juicio para liberarlos, a los que había participado en la desaparición de los jóvenes”.

En conferencia de prensa, en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería de Ciudad Victoria Tamaulipas, el titular del Ejecutivo recordó que cuando se tomó la decisión detener al exprocurador Jesús Murillo Karam, los abogados de los padres, los de derechos humanos, los de la CIDH de la OEA, se inconformaron de manera increíble.

El presidente López Obrador dijo que le llamó mucho la atención que hace una semana cuando empezaron con actos de provocación en la FGR, la Lotería Nacional, a romper vidrios en la SEGOB y se ponen en plantón enfrente de Palacio Nacional.

Señaló que antier llegaron como seis camiones más y quisieron entrar por la fuerza a Palacio Nacional para dar nota a los medios que están al servicio del conservadurismo que no quieren que continúe la transformación.

“Es muy claro. Cuando se había visto que quisieran tumbar la puerta de Palacio Nacional, nosotros no reprimimos, no desaparecemos a nadie, no torturamos a nadie, no somos represores, porque la inconformidad, porque se sentían los dueños de México y se dedicaban a robar”, acusó.

