Luego que avanzará la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que no puede haber Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rica con pueblo pobre.

"No hay que dejar de movilizarnos, por ejemplo, el día de ayer- martes- los diputados federales quitaron 13 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 mil millones de pesos. (...) Y ahora que dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador) que nosotros tenemos un principio: "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre". Y lo mismo decimos: No puede haber Suprema Corte de Justicia rica con pueblo pobre".

Lee también Fideicomisos del Poder Judicial solo eran “guardaditos” de los ministros, asegura Claudia Sheinbaum

Durante un encuentro con militantes de Morena en el municipio de Jiutepec, Morelos, la exmandataria capitalina señaló que, los 15 mil millones que ya no se usarán para los fideicomisos del Poder Judicial son del pueblo de México, y comparó que son más del doble de lo que se utilizaban para el programa Mi Beca para Empezar que impulso en la Ciudad de México.

"Esa beca mensual tiene una inversión de 6 mil millones de pesos al año, todos los niños reciben una beca mensual si van a escuela pública, quiere decir que la Suprema Corte de Justicia tenía guardado, son guardados, más del doble de la beca que se da en la Ciudad de México", y añadió que ese dinero será utilizado para becas para niños y hospitales.

La Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación aseguró que ante la extinción de los fideicomisos no se perjudica a los trabajadores pues "son los guardadeditos de la Suprema Corte de Justicia ya que pide más recursos de los que necesita y los va guardando para pensiones y prestaciones más grandes de las que dice la ley".

Lee también José Ramón Cossío presenta amparo para frenar extinción de fideicomisos del Poder Judicial

"De por si ganan más de 300 mil pesos mensuales. Entonces esos recursos no tienen porque tenerlos guardados. ¿Saben para que ahora van a servir? Para becas para niños y niñas y para hospitales en el país", mencionó Sheinbaum Pardo.

Cabe mencionar que, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la eliminación de más de una decena de Fideicomisos.

Se apega a medidas del INE

Por otro lado, antes las medidas cautelares que interpuso el INE en su eventos masivos, en compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum aseguró que el órgano electoral no es juez ni legislador para interponer medidas.

Mencionó que las medidas interpuestas son porque sus eventos son masivos, pero dijo que Morena más que un partido político es un movimiento y que no son responsables que en los eventos de la oposición solo asistan 40 o 60 personas.

Cabe mencionar que, en este evento fue pronunciado un mensaje en el que se específica que era un evento cerrado para militancia de Morena, además que Sheinbaum no llamó a ganar la presidencia de la República, ni la mayoría en la Cámara de Diputados o Senadores así como las gubernaturas que estarán en juego en la siguiente elección.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rmlgv