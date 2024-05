Con la renuncia de última hora de dos de sus candidatos, la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco se quedó sin posibilidad de competir por las presidencias municipales de Mazamitla y Tuxpan.

Hasta ahora no se han explicado los motivos por los que Jorge Magaña, del partido local Hagamos, y Miriam Zazueta del Partido Verde Ecologista de México, renunciaron a la contienda; sin embargo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana explicó que al no haber sustitutos registrados se determinó dar de baja a toda la planilla en ambos casos por ya no contar con el número mínimo de personas requeridas para contender. Así, los votos que obtengan estas fuerzas políticas el próximo domingo se considerarán como votos nulos.

Llama la atención el caso de Magaña, quien buscaba la reelección y solicitó licencia al cargo para participar en la contienda; a través de un comunicado informó que volverá a su cargo en el cabildo el próximo 10 de junio.

“El 10 de junio retomaré mis actividades como presidente municipal de Mazamitla, para concluir con esta etapa de servicio que ustedes me encomendaron hace tres años. Les pido por favor no caer en falsas noticias o rumores, no echar culpas a nadie sin prueba alguna. Sé que se vienen cosas buenas para Mazamitla. Sigamos siendo un pueblo unido y que todo el equipo que siempre me acompañó, mi gratitud infinita”, señaló Magaña en el comunicado.

Aunque justificó su renuncia a la candidatura argumentando que lo hizo para dedicarse a sus proyectos profesionales y personales, no ofreció mayores explicaciones y pidió a la población no buscar culpables “ni caer en confrontaciones o divisionismo”, por una decisión personal.

