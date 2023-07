Ricardo Monreal, aspirante presidencial de Morena, descartó que necesite seguridad, tras ser cuestionado sobre el accidente en el que falleció un operador de su compañero Adán Augusto López.

“No necesito [seguridad], yo, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo me cuida. No tengo seguridad, nunca he tenido seguridad, cuando era gobernador tenía dos ayudantes y nunca la necesite, espero en Dios que nunca la necesite, pero estoy muy tranquilo, muy contento", indicó en entrevista en una asamblea informativa en Xochimilco.

Cuestionado sobre sí llamaría a Marcelo Ebrard a la Cancillería, Monreal Ávila dijo que el excanciller sabe mucho y tiene mucha capacidad, “pero yo no quiero asumir actitudes de arrogancia y repartir puestos con anticipación”.

Agregó que donde quiera que esté Ebrard Casaubon es una garantía, y cualquier gobierno quería que estuviera incorporado en tareas en dónde Marcelo es experto y ayudaría mucho al país.

Dijo que no es momento de estar disputando espacios territoriales en ninguna alcaldía, municipio o estado del país.

Detalló que en las últimas semanas han salido más simpatizantes y a quienes les ha pedido que no tengan playeras: “Incluso ahora los aspirantes, muchos, a las alcaldías, aprovechan las circunstancias para hacerse notar. También le he dicho que la unidad es lo más importante y ya nos pondremos de acuerdos después, pero no es el momento de estar disputando espacios políticos territoriales en ninguna alcaldía, en ningún municipio, en ningún estado", precisó.

Sobre si Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pidió reunirse con las corcholatas presidenciales, Monreal Ávila dijo que se lo comento por medio de un mensaje y que en esa reunión quisiera comentarle “muchas cosas que son visibles y han sido motivo de quejas mías a través de los medios en distinta ocasión y pareciera ser que no soy escuchado”.