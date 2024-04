El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntamente intervenir en el proceso local.

En entrevista en el Mercado 24 de Agosto, en la alcaldía Benito Juárez, a donde llegó a comerse unos tacos de carnitas, sostuvo que el INE les dio la razón y le pide al Mandatario dejar de meterse en la elección capitalina.

“El INE acaba de confirmar que el presidente López Obrador tiene que bajar esa mañanera y se tiene que dejar de meter en la elección de la Ciudad, se saben perdidos y aquí está, nos dan la razón. El Presidente tiene que dejar de hablar de lo que quiere hacer en la Ciudad y que no hizo durante 27 años”, enfatizó.

En la conferencia del 25 de marzo, López Obrador habló sobre lo que se haría en Iztapalapa, por lo que el abanderado del PAN, PRI y PRD interpuso una queja.

En otro tema, Santiago Taboada precisó que no solicitará protección especial porque no confía en el jefe de Gobierno, Martí Batres, y porque los vecinos lo cuidan.

“Yo no confío en el jefe de Gobierno, yo estoy muy contento porque aquí en la Ciudad de México la gente y el pueblo nos cuida. He estado en Tláhuac, Iztapalapa, he estado en Milpa Alta, Xochimilco, en Venustiano Carranza y yo le agradezco mucho a esa gente y a esos vecinos que nos están cuidando y apapachando, aunque nos damos apretones de cariño”, aseveró.

El candidato comentó que no había tenido actividades porque ha sostenido reuniones con varios liderazgos que se han sumado a su campaña, “incluso algunos que estuvieron con Clara Brugada en el evento vacío del lunes”.

Calificó como positivo y muy bueno su primer mes de campaña. “Como lo dijimos este primer mes era para consolidar una tendencia, la tendencia en ascenso (...)”.

El abanderado del PAN, PRI y PRD estuvo acompañado por los candidatos Luis Mendoza, quien busca gobernar la Benito Juárez, y Federico Döring, abanderado de la oposición a una diputación federal por el Distrito 15.

Más tarde, Santiago Taboada sostuvo un encuentro en la alcaldía Iztapalapa para retomar sus actividades tras dos días de no realizar eventos públicos.