Omar García Harfuch, candidato al Senado por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", visitó la zona de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, en donde se pronunció por dar continuidad, fortalecer, consolidar y mejorar la estrategia de seguridad que se implementó en la CDMX durante la gestión de Claudia Sheinbaum, en la que él fue secretario de Seguridad Ciudadana.

Acompañado de Carlos Ulloa, candidato a diputado federal por el Distrito 5 Tlalpan-Xochimilco y de la aspirante de Morena a la alcaldía Tlalpan, Gabriela Osorio. García Harfuch, aseveró que cuando se habla de continuidad, no se refieren a que las cosas sigan igual, sino a “fortalecer, a consolidar y mejorar lo que ya está funcionando. Y por supuesto, redireccionar aquellos programas que tengan que ser redireccionados”.

“Para mí, fue un gran honor haber encabezado una parte del equipo de seguridad bajo las instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum. La doctora ha demostrado su amor y su entrega por toda la ciudad de México y estamos seguros de que durante su próxima administración lo hará por nuestro país”, dijo.

Lee también “Queremos una ciudad de paz, implacable contra el crimen”, sostiene Brugada en reunión con Godoy y Harfuch

Omar García Harfuch candidato al Senado por la coalición "Sigamos Haciendo Historia". Foto: Especial

En su mensaje, el aspirante al Senado aseguró que durante su gestión, Claudia Sheinbaum, actual candidata a la Presidencia de la República, “asumió su responsabilidad desde el día uno, en uno de los temas más delicados que afectaban y que siguen afectando por supuesto a varios habitantes de la Ciudad de México, que es la inseguridad”.

El exsecretario de Seguridad Ciudadana, advirtió que en una sola administración no da tiempo de consolidar todos los proyectos. Sin embargo, dijo, “después de estos años que estuvo la doctora Claudia Sheinbaum al frente, no hay un solo delito de alto impacto que no haya disminuido. Todos han disminuido. Homicidios, no hay la mitad de homicidios que al inicio de la administración”.

Señaló que esto no significa que no haya delitos, sino que lo que se busca es trabajar para fortalecer a las policías y fiscalías del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss