La precandidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, afirmó que no pertenece a ninguna mafia y reiteró su rechazo al acuerdo de reparto de puestos y notarías en Coahuila que hizo público Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, el cual calificó como inmoral.

En entrevista radiofónica con el programa Telereportaje, la senadora con licencia aseguró que no conocía el acuerdo de coalición que habían firmado en Coahuila los partidos PAN y PRI y que fue hecho público la semana pasada, donde ambos institutos políticos se repartían cargos y diversas secretarías.

“No respondo a ninguna mafia, yo estoy aquí para responderle a los ciudadanos. Digo frontalmente, no conocía este convenio, lo repruebo, lo condeno, me parece inmoral. Y me encabrona que se hagan esas cosas. No soy yo parte de ese convenio”, apuntó.

Y agregó: “No es lo mejor para una campaña, pero a diferencia mía, Claudia sale a defender a los hijos del Presidente y dice que es inconcebible, que es inaceptable, que es imposible, que son lo máximo los chamacos cuando todo México sabe los negocios que están haciendo, o sea en mi caso yo lo desmarco, lo condeno, lo repruebo y eso en mi gobierno no se va a repetir”.

Al ser cuestionada si ella le pediría la renuncia al presidente nacional del PAN, la precandidata opositora evadió responder: “Mira, es una decisión que yo no puedo tomar, yo creo que él deberá de hacer una valoración propia y tomar una decisión”.

Xóchitl Gálvez, afirmó que siempre va a pelear para que en los diferentes puestos de la administración esté la gente más capaz, por eso he dicho claramente no a los rateros, “huevones y no pendejos”, sino que este la gente más trabajadora, más capaz y la más brillante.

“Eso es lo que debe de estar, no puede haber convenios que establezcan cuotas, creo que en cualquier democracia cuando hay una coalición se valen carteras, acuerdos, pero no ese tipo de acuerdos de repartirse espacios políticos públicos en que deben de estar las mejores personas”, apuntó.

Reciben a Xóchitl con manta en su contra

A su llegada a Villahermosa donde sostendrá una reunión con la militancia y simpatizantes del PRD, PRI y PAN, la precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez fue recibida con una manta con la leyenda: “Xóchitl Corrupta”.













