Pese a que aún no se llevan a cabo las elecciones presidenciales de este 2024 en las que contenderá Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez; ya se han cantado algunos nombres que tal vez buscarán estar en los comicios de 2030, entre los que destacan Marcelo Ebrard, Samuel García y Sandra Cuevas.

Marcelo Ebrard

En septiembre del 2023, Morena estuvo apunto de sufrir una de las rupturas más importantes, luego que Marcelo Ebrard impugnó el proceso interno de su partido luego de que Claudia Sheinbaum fuera elegida como candidata única para las elecciones del 2024.

Marcelo Ebrard impugna proceso interno de Morena

Tras dimes y diretes, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que las puertas de su gobierno seguían abiertas para el exsecretario de Relaciones Exteriores.

Xóchitl Gálvez ya había invitado a Ebrard Casubón a sumarse a su proyecto en el Frente Amplio Va Por México, y ante los cuestionamientos él respondió que: "Platicar con Xóchitl sería una incongruencia vital".

También se barajeó la posibilidad de que Marcelo Ebrard se convirtiera en el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, pero no fue así. "Echaría a la borda 23 años de trabajo".

Para noviembre de 2023, decidió quedarse definitivamente en Morena, algo que fue celebrado por sus compañeros y el presidente López Obrador. "Me da muchísimo gusto, estoy contento con la decisión que tomó Marcelo", expresó cuando se encontraba en Sonora.

Asimismo en varias entrevistas con periodistas como Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga aseguró que ya había platicado con Claudia Sheinbaum y que continuaría en su búsqueda de la silla presidencial.

"Yo voy a seguir adelante [...] me he preparado 42 años, me tendré que preparar otros 5 para contender por la presidencia (2030). Tú dirás eres un ambicioso, un necio. No soy tenaz, la tenancia es la base del éxito [...] No vamos a desistir", afirmó Marcelo Ebrard frente a López Dóriga.

EXCLUSIVA “Marcelo Ebrard, ¿sí has pensado en jugar por la Presidencia para el año 2030?”, cuestionó Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) a Marcelo Ebrard (@m_ebrard). “Claro, yo voy a seguir adelante. Soy tenaz, la tenacidad es la base del éxito”, respondió. #LópezDóriga pic.twitter.com/18rhxUgFwS — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 13, 2023

Entre sus propuestas políticas es que la clase media crezca y reducir el antagonismo de posiciones políticas.

Samuel García

El caso de Samuel García Sepúlveda desató una "crisis de gobernabilidad" en Nuevo León debido a que aunque aseguró que no se postularía como candidato presidencial para 2024, sí lo hizo.

Al registrarse como aspirante a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano, el gobernador de Nuevo León solicitó licencia de su cargo en octubre de 2023, siendo esta otorgada por el Congreso local; sin embargo, esta entraría en vigor a partir del 2 de diciembre. Pese a ello, García Sepúlveda inició suprecampaña aún siendo gobernador.

Tras ello, Nuevo León entró en crisis política al no poder definir gobernador interino; finalmente y al ser elegido Arturo Salinas Garza, Samuel García no estuvo conforme con su designación, por lo que decidió bajarse de la contienda presidencial.

El 2 de noviembre compartió un video en redes sociales insinuando su regreso para las elecciones de 2030: "Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca, ahí me van a tener. Vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar", aseguró.





Sandra Cuevas

Finalmente, Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México ha dicho en diversas ocasiones que irá por la presidencia en 2030.

Aunque primero ya había anunciado su aspiración por la jefatura de gobierno, pidió a su partido que le permitiera contender, pero la coalición del PAN-PRI-PRD eligió a Santiago Taboada como precandidato único.

Por lo que este lunes 16 de enero, presentó su Asociación Civil denominada "Organización por la Familia y la Seguridad en México" la cual busca convertir en un partido político en 2025 y así competir en la contienda presidencial en 2030.

Así ayer, como Taylor Swift, salió del escenario con fuegos artificiales, música y la leyenda "presidenta".

Ciudad de México 15 enero 2024 Sandra Cuevas presento está tarde la creación de la organización por la familia y la seguridad de México en las instalaciones de la arena. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

