Sandra Cuevas presentó su Asociación Civil denominada "Organización por la Familia y la Seguridad en México", la cual buscará convertir en partido político.

La alcaldesa develó la imagen de esta nueva Organización acompañada de su familia, y recalcó que se debe de trabajar para traerles seguridad, y que precisamente estas serán sus dos banderas: la familia y la seguridad.

“Quiero que conozcan esta nueva organización política, que si Dios me lo permite y todos ustedes me acompañan, la vamos a convertir en un nuevo partido político en el año 2025”, comentó.

Lee también ¿Director del Centro Universitario Cúspide de México fue chofer de Martí Batres?, el jefe de Gobierno responde

Ciudad de México 15 enero 2024 Sandra Cuevas presento está tarde la creación de la organización por la familia y la seguridad de México en las instalaciones de la arena. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

La imagen de esta Asociación Civil, que ya registró, es una águila color rojo y vivos en morado, rodeada por estrellas.

La presentación de esta organización se realizó en la Arena México y asistieron cerca de 10 mil personas.

En entrevista posterior, la alcaldesa detalló que de lunes a viernes continuará trabajando al frente de la Cuauhtémoc y que los fines de semana realizará trabajo político en la Ciudad y en el país.

Sandra Cuevas presenta nueva Organización política que buscará convertir en partido político en 2025. Foto: Fernanda Rojas. EL UNIVERSAL

“Afortunadamente, yo soy una mujer muy hábil y muy inteligente, duermo muy poco, entonces me da para atender ambas cosas. Me da para que de lunes a viernes pueda atender la alcaldía, como la he venido atendiendo, y sábado y domingo voy a dedicarme a hacer territorio, a hacer trabajo político, pero ahora en la Ciudad de México y en el país”, aseveró.

Recalcó que su objetivo es convertirse en la primera mujer en construir un partido político en México, y dejó claro que el anuncio de esta Asociación Civil no fue un mensaje para nadie en particular.

“Quiero solamente que las familias sepan, que vamos a trabajar para ellos, que no nos vamos a detener, que vamos a empezar a hacer un trabajo hormiga, y que en un año vamos a tener un gran avance para que entonces nosotros podamos transformar esta organización política en partido político”, indicó la alcaldesa.

Arriba @SandraCuevas_ a la Arena México para anunciar la Organización por la Familia y la Seguridad en Mexico. Lo hace con la canción de Rocky 👀 pic.twitter.com/9jQEakP0H8 — Omar DG (@omarogd) January 16, 2024

De igual forma, comentó que el próximo lunes anunciará el partido al que se sumará, pues su relación con la alianza opositora sigue en pausa, aunque adelantó que no será con Morena.

“Morena está descartado… Mientras la alianza siga con esa soberbia y esa arrogancia de que van a ganar, sin que pase nada porque lastimen a diferentes actores, pues difícilmente se va a poder construir y a mí no me gusta perder el tiempo, a mí me gusta caminar, edificar, construir, me gusta hacer la diferencia”, puntualizó.

En otro tema, cuestionada sobre la no ratificación de Ernestina Godoy, sostuvo que la alianza vendió muy bien el discurso de la persecución política, pero dejó claro que no todos están limpios.

Así se encuentra el ingreso a la Arena México para presentación de Organización por la Familia y la Seguridad de México que encabeza la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas#Video: Omar Díaz - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/yoeLXzQ1T4 — El Universal (@El_Universal_Mx) January 15, 2024

“Se los digo con pruebas y expedientes, que en muy poco tiempo voy a exponer, porque no pueden tener en la alianza pederastas, violadores de niños y niñas y que no haya sanción para ellos. Ahí quisieron maquillar la persecución política con delitos que sí cometieron y que tienen una red, así que lo vamos a evidenciar con pruebas y vamos a evidenciar cómo algunos actores, con el objetivo de llegar a gobernar esta Ciudad, fueron capaces de venderse con un criminal”, finalizó.

Así el interior de la Arena México para la presentación de la Organización por la Familia y la Seguridad de México, que encabezará la alcaldesa de Cuauhtémoc, @SandraCuevas_ 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/BeMCgOovyo — Omar DG (@omarogd) January 15, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss