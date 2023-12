El estado de Nuevo León presenta una “Crisis de Gobernabilidad” tras tener a cargo a dos gobernadores, Samuel García Sepúlveda y Luis Enrique Orozco, por la licencia que había solicitado previamente García Sepúlveda.

Durante el proceso, Samuel García decidió bajarse de la precandidatura para la presidencia de la República Mexicana con Movimiento Ciudadano, después de que el Congreso de NL elegiera como gobernador interino a un candidato diferente al partido.

Por lo que podría presentar un desacato, puesto que su licencia comenzó el 2 de diciembre durante 6 meses. Ante esta situación, EL UNIVERSAL ha realizado una recopilación de hechos para explicar lo que sucede en el estado.

1) Samuel García inicia precampaña aún como Gobernador

Samuel García se postuló como precandidato con Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, en el inicio de precampaña estuvo acompañado por Dante Delgado, su esposa Mariana Rodríguez y otras personalidades del partido, además de recorrer algunos de los estados abordo de un Tesla.

La precampaña se inició en noviembre, sin embargo, para ese momento Samuel García continuaba siendo el gobernador de Nuevo León, por lo que se ausentó unos días del cargo sin una licencia.

2) Por decreto, Samuel designa a Javier Navarro Velasco como gobernador interino

El gobernador del estado de Nuevo León solicitó una licencia temporal por seis meses para realizar precampaña y competir para la presidencia, en dicho oficio designa al secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, como gobernador interino, “con el objetivo de darle continuidad a un ejercicio democrático ya avalado por la ciudadanía”.

Samuel García pretendía dejar como gobernador interino a su Secretario General de Gobierno, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, con lo cual estaría abarcando parte del periodo de licencia que deberá cubrir el gobernador interino que designe el Congreso para cubrir su ausencia, del dos de diciembre de 2023 al dos de junio de 2024.

García Sepúlveda publicó en el Periódico Oficial del Estado que el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución y por ministerio de ley, se quedaría como gobernador interino, por el tiempo que realice su precampaña.

3) Congreso del Estado de Nuevo León rechaza designación de Samuel García

El Congreso Local designó a Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León, por lo que convocó a una sesión extraordinaria de los plenos del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia para solicitar licencia como presidente de ambos cargos en el Poder Judicial del Estado.

Sin embargo, Samuel García, promovió un juicio ante el Tribunal Electoral contra la designación de Arturo Salinas como gobernador interino, y la protección de sus derechos político-electorales de Javier Navarro.

El juez Séptimo de Distrito de Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado López, resolvió que Salinas Garza es inelegible para ocupar el cargo, y que Navarro Velasco fungirá como encargado de despacho del Ejecutivo. Por lo que Javier Navarro Velasco, que incurriría en usurpación de funciones, sí trata de continuar como gobernador interino.

4) Samuel García envía propuestas para designación

Tras concluir parte de su gira de precampaña rumbo a las elecciones de 2024, Samuel García anunció que reasume sus funciones como gobernador de Nuevo León hasta el próximo 2 de diciembre, cuando regrese a su precampaña en busca de la presidencia de México.

García Sepúlveda informó que su terna de personas que pueden ser designadas como gobernador interino fue enviada al Congreso, conforme a la sentencia del Tribunal Electoral, enviando como propuesta a cuatro personas.

Las personas elegidas eran el secretario General, Javier Navarro; la secretaria de Igualdad, Martha Herrera; Iván Rivas, secretario de Economía; y Hernán Manuel Villarreal, secretario de Movilidad.

5) Sesión para la designación de gobernador interino

El gobierno de Nuevo León aseguró que cuenta con una nueva suspensión del Poder Judicial, que obliga al Congreso del Estado a votar por unanimidad al nuevo gobernador interino, que además “debía ser naranja”.

En la suspensión otorgada por un juez federal establece que: "El Congreso del Estado de Nuevo León, debe votar por Consensos implicando unanimidad, y, por tanto, el Gobernador Interino debe ser votado por todas las fuerzas políticas y 42 diputados sin excepción, incluida la de Movimiento Ciudadano".

Cuando la Legislatura Local se disponía a reanudar la sesión para subir al pleno el dictamen donde se contempla la elección de un gobernador interino, un grupo de personas entraron violentamente al salón de sesiones para impedir los trabajos legislativos.

6) Designación de gobernador interino

Tras la trifulca, con votos de PRI, PAN, Morena y PVEM, el Congreso de Nuevo León nombró al vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino a partir del 2 de diciembre, que entre en vigor la licencia del emecista Samuel García Sepúlveda.

Tras aprobar la propuesta con 25 votos a favor, 11 nulos y 3 reservas, Luis Enrique fue designado y casi de inmediato se le tomó la protesta al cargo, que podría asumir el próximo sábado.

Sin embargo, el próximo 30 de noviembre Samuel García demandará desacato ante el Tribunal Electoral por la designación del vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino de Nuevo León.

7) Samuel García renuncia a contienda por la Presidencia

Samuel García Sepúlveda emitió un acuerdo donde oficializó que no continuará en la campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano y reiteró que regresó al cargo de gobernador constitucional de Nuevo León.

"Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República", expuso.

El presidente del Congreso, el panista, Mauro Guerra, advirtió del escenario de desacato por parte del emecista porque su licencia para separarse del cargo de gobernador está vigente y el gobernador interino es Luis Enrique Orozco.

En entrevista, Samuel García dijo que desairó la licencia y retomó funciones como gobernador y eso es suficiente, "no hay dudas, van a querer inventar que hay dos gobernadores".

"Ni madres que les dejo el gobierno al PRIAN", además de que "No les voy a dar el gobierno a los más corruptos de México" dijo Samuel García en su reaparición en actos públicos como gobernador en la inauguración de la reconstrucción de un puente vehicular en Colombia, Nuevo León.

8) Revocan a Luis Orozco como gobernador interino, SCJN reitera gubernatura interina

El juez en tercero de distrito materia de trabajo en la Ciudad de México, Gabriel Domínguez, revocó nuevamente el nombramiento del Gobernador Interino que hizo el Congreso en la persona del ex vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez.

En vísperas de que el gobernador interino designado por el Congreso, Luis Enrique Orozco, el juez argumentó que con base en la sentencia del Tribunal Electoral, el Congreso debe de respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencer a las urnas, es decir, mediante el partido Movimiento Ciudadano y ser coherente con la decisión popular manifestada por el voto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró que el Congreso de Nuevo León cuenta con la facultad para realizar la designación del gobernador interino, Luis Enrique Orozco Suárez, ante la licencia de Samuel García.

En redes sociales, el Máximo Tribunal del país señaló que su responsabilidad en la democracia es vigilar que los actos de las autoridades cumplan con el orden constitucional y hacerlo valer.

9) Samuel García deberá presentar ante la Legislatura una solicitud para que le sea revocada la licencia: Congreso Local

Ante el argumento del presidente del Congreso local, Mauro Guerra Villarreal, y el coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente Flores, en el sentido de que Samuel García Sepúlveda, deberá presentar ante la Legislatura una solicitud para que le sea revocada la licencia, que pidió para buscar la Presidencia de la República, a fin de que pueda regresar a la gubernatura, el emecista tendría la oportunidad de hacer lo conducente a partir del próximo lunes.

Sin embargo, García Sepúlveda, que mantiene una prolongada confrontación con el Poder Legislativo, afirma que no necesita solicitar al congreso la revocación de la licencia que le concedieron a fin de participar en el proceso interno de MC para la elección de su precandidato y después candidato presidencial.

En entrevista, Samuel García dijo que desairó la licencia y retomó funciones como gobernador y eso es suficiente, "no hay dudas, van a querer inventar que hay dos gobernadores". Además de que "no hay desacato, porque decidí no usar la licencia... ningún riesgo y ningún desacato", insistió.

