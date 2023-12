El senador Ricardo Monreal afirmó que Samuel García es el gobernador constitucional del Estado, por lo que la cortesía política o la costumbre era permitir que la fuerza que gobierna en estos momentos continuara en el cargo, “para mí, sí debió ser un miembro del partido quien ocupara el interinato, la Corte y el Tribunal Electoral decidieron otra cosa”.

Cabe destacar, Samuel García asumió de nuevo la gubernatura del Estado de Nuevo León y al mismo tiempo existe un mandatario interino Luis Enrique Orozco, ya que García solicitó licencia para contender a la precandidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano.

Monreal aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está interviniendo en el proceso electoral, “lo que me parece muy peligroso, muy grave, ya que solo le correspondía al Tribunal Electoral, pero la Corte mediante la controversia decidió la ampliación de la suspensión, dando razón al Congreso de la entidad”.

Lee también: Abre Xóchitl Gálvez puerta de diálogo con MC tras quedarse sin precandidato

Asimismo, dijo que no todos los ministros piensan igual, hay quienes actúan con prudencia y están preocupados; “a mi me parece indebido, incorrecto y muy peligroso, cuando históricamente se ha mantenido al margen la Corte desde la posrevolución”, expresó.

Agregó que se ha dado una interpretación distorsionada y desproporcionada sobre el regreso de Samuel García como gobernador de la entidad, a quién lo han acusado de usurpación de funciones.

Reiteró que no es un tema constitucional, sino de tradición, expusó que en otros casos se ha respetado la fuerza política que ganó la elección, no es una estricta norma “no ganar a la mala”, intentar que no regrese (Samuel García) es un exceso y una crisis política.

Lee también: "Yo soy el gobernador, no hay desacato": Samuel García

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv