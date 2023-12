Samuel García Sepúlveda emitió un mensaje en redes sociales tras oficializar su renuncia a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México.

En dicho video acusó a Alito Moreno del PRI y Marko Cortés del PAN de "reventar su acuerdo".

“Pude haber nombrado a Javier Navarro gobernador interino, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto e impunidad, me pedían que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos.”, expresó García Sepúlveda.

En breve más información...

Tengo palabra. Les prometí que no iba a dejar a Nuevo León en las garras de la vieja política.



Y aunque pusimos a México de cabeza e íbamos a ganar la presidencia, lo más importante es Nuevo León.#MasPuestosQueNunca pic.twitter.com/VoyfXKQrj3 — Samuel García (@samuel_garcias) December 3, 2023

