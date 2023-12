Samuel García Sepúlveda emitió un acuerdo donde oficializó que no continuará en la campaña presidencial como candidato de Movimiento Ciudadano y reiteró que regresó al cargo de gobernador constitucional de Nuevo León.

"Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República", expuso.

Argumentó que el presente Acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado.

Agregó que "siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República".

Samuel García no hizo ninguna referencia a la postura del Congreso del estado que ratificó que Luis Enrique Orozco, es el gobernador interino en funciones.

