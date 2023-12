Samuel García desata ola de memes tras su regreso a la gubernatura de Nuevo León

Samuel García decidió abandonar las aspiraciones presidenciales rumbo a la contienda electoral del 2024 para regresar a su cargo como Gobernador de Nuevo León. Así lo informó a través de su cuenta de X, antes Twitter.

"Nuevo León, ya comuniqué al gabinete que reasumí legal y formalmente funciones, los he convocado el día de mañana a primera hora para seguir construyendo el nuevo Nuevo León", expresó.

Actualmente Nuevo León atraviesa por una crisis política, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió darle el cargo como Gobernador Interino a Luis Enrique Orozco, hecho que no le pareció al ex precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quien de último momento decidió regresar a su cargo.

Los mejores memes del regreso de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León

Tras darse esta noticia, varios usuarios algunos comentarios como: “Estás usurpando funciones Samuel, y es un delito que vas a pagar con cárcel”, “¿Crees que será tan fácil regresar? No es cosa menor, muy grave lo que estás haciendo, no puedes quedar impune”, “A quien debes notificar es al Congreso de Nuevo León, Samuel. Te tengo noticias: La entidad no es tu mirreynato personal. Celebro que la Suprema Corte ponga en su lugar a déspotas como López Obrador y tú.” y "Samuel, deberías renunciar a la candidatura, apoyar a #XóchitlVa y después lanzarte como candidato."

Asimismo, también han echado a volar su imaginación y han inundado las redes sociales con algunos memes. Y aquí te dejamos los mejores.

Samuel García en estos momentos:



¿¡Soy Gobernador sí o no!? ¿SÍ O NO!?

¿¡SIIIII O NOOOO!? pic.twitter.com/iqmlM78yLu — @LuisValLe (@LuisValLe_A) December 2, 2023

Que para la otra 😂🤣😂 pic.twitter.com/AbKEgJ0SUw — DonPerignnon (@DonPerIgnnon) December 2, 2023

Memes Samuel García. Foto: Captura de pantalla

Samuel García regresando a su casa: pic.twitter.com/ViugtDuiTs — @LuisValLe (@LuisValLe_A) December 2, 2023

Memes Samuel García. Foto: Captura de pantalla

Memes Samuel García. Foto: Captura de pantalla

Samuel regresando de su aventura: pic.twitter.com/MLng8FVIBa — Señor pizza 🍕 (@javierbaez_) December 2, 2023

akv