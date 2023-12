Tren Maya: "Es sólo para fifís": Precio del boleto desata críticas en redes sociales

Este viernes 1 de diciembre salieron a la venta los boletos para el primer viaje que hará el Tren Maya, el próximo 16 de diciembre.

Tras anunciarse la venta, los boletos se agotaron en cuestión de minutos. Así lo informó el propio Tren Maya a través de su cuenta de X, antes Twitter, donde agradeció a los usuarios su compra.

🇲🇽¡Gracias por ser parte de la historia!🚆⁰🎉

🎫Primer viaje del Tren Maya agotado 🎫



Te invitamos a subirte al Tren Maya en los siguientes viajes.🚉#TodosSomosTrenMaya#SúbeteAlTren#TuViajeComienzaEnElTrenMaya pic.twitter.com/6wMrzc6Gg8 — Tren Maya (@TrenMayaMX) December 1, 2023

Entre los rangos de precios se encuentra la clase turista con un costó de mil 166 pesos y la clase premier mil 862 pesos, lo que llamó la atención de varios usuarios quienes se pronunciaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en redes sociales.

“Ya me sacaron de la duda: Que por el momento y hasta nuevo aviso, el Tren Maya no es para pobres. Solo para fifís”, "¿Cómo?, ¿me están diciendo que los boletos del capricho, perdón, del #TrenMaya no van a costar los $30, $60 y $80 pesos que prometió el presidente?”, "Los boletos del tren maya costarán más caros que los del concierto de Luis Miguel", se lee en algunos comentarios.

Para variar les vieron la cara de pendejos, no que iban a costar $60 pesos los boletos para el #TrenMaya y además haciendo división de las personas, así el #TrendelPueblo



Viajaron puro Fifí y los solovinos que iban a pagar $60 se quedaron como el chinito, no más milando. pic.twitter.com/h4wj2Z24HM — Gumaro (@Dragon3_16) December 2, 2023

1200 el boleto del #TrenMaya que fue pensando en las comunidades.. El chiste se cuenta solo — Angel (@Amerlo13) December 2, 2023

¡ mmmm , no pos si!#TrenMaya y con nuestros #SalariosMínimos de $7400 … creo que me voy con la #peregrinación del 12, ahí si #somospueblo, confiamos en el pueblo y buscamos el #bienestar del #Pueblo https://t.co/CsC0J4D1uL — ChanguitoFilosofico (@Changuitofilos) December 2, 2023

¿Cuál es la ruta que recorrerá el Tren Maya?

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), detalló que el trayecto del Tren Maya pasará por 40 municipios y 181 localidades de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En la ruta se espera que haya 20 estaciones y 14 paraderos.

En Chiapas será el punto de partida del Tren Maya desde la Estación Palenque, cerca de la zona arqueológica homónima.

Tramo: Palenque, Chiapas - Escárcega, Campeche. Tramo: Escárcega - Calkiní, Campeche. Tramo: Calkiní, Campeche - Izamal, Yucatán. Tramo: Izamal, Yucatán - Cancún, Quintana Roo. Tramo: Cancún - Playa del Carmen - Tulum. Tramo: Tulum - Chetumal, Quintana Roo. Tramo: Chetumal, Quintana Roo - Escárcega, Campeche.

Por otra parte estas son las 20 estaciones en las que dará servicio el Tren Maya:

Palenque Boca del Cerro El Triunfo Escárcega Edzná San Francisco Campeche Teya Mérida Izamal Chichén-Itzá Valladolid Nuevo Xcán Cancún aeropuerto Puerto Morelos Playa del Carmen Tulum Tulum aeropuerto Felipe Carrillo Puerto Bacalar Chetumal aeropuerto Xpujil

*Con información de Brenda Pichardo

