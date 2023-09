Marcelo Ebrard advirtió que si no se atiende su impugnación presentada sobre las irregularidades del proceso interno “ya no tendría interés de estar en Morena”.

En conferencia de prensa, señaló que la resolución que tome el partido definirá la ruta política que seguirá en los próximos meses.

El excanciller hizo una síntesis de las irregularidades ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, incluyendo las acciones de la Comisión de Nacional de Encuestas y la Secretaría del Bienestar en favor de Claudia Sheinbaum.

“Presentamos esta impugnación y va a depender de la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir. El de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se fueron, incidencias en el proceso se quedan igual, yo ya no tendría interés de estar en Morena”, subrayó.

“En el proceso fuimos siempre la parte más responsable. Desde el año pasado señalamos que era muy importante que el proceso demostrara la superioridad ética de nosotros”, añadió Ebrard Casaubon.

Además, dijo que no se trata de un arrebato, sino de las acciones sistemáticas que fueron observadas durante el proceso.

También cuestionó si se va a permitir la intromisión de gobernadores y alcaldes, así como el uso de programas sociales en los procesos internos del partido y aseguró que la determinación será crucial para Morena y sus futuros procesos de selección, no sólo para él.

Señaló que a partir del 18 de septiembre se formalizará su movimiento político nacional; sin embargo, aún se debe deliberar sobre la forma en que se va a consolidar.

“Seguimos siendo parte de Morena, parte del Verde, del PT, pero tenemos una causa que defender, entonces vamos a deliberar cómo se va a expresar”, apuntó. Después, dijo, comenzará un recorrido por el país para reunirse con sus simpatizantes, el cual finalizará en octubre.

El excanciller afirmó que le tiene cariño al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido su colaborador más leal y que jamás le haría daño por razones políticas.

“Esperamos la repuesta de Morena. Tiene que darla en estos días. Si para su propio punto de vista lo que acabamos de escribir, lo que hemos presentado, las inconformidades no ocurrieron, no pasó nada, entonces la decisión de su servidor sería no seguir participando”, recalcó.

Apuntó que por la mañana sostuvo una reunión con legisladores de Morena, PT y el Verde, pese a que a algunos le pidieron no ir al encuentro. Posteriormente dialogó con alrededor de 760 representantes de todo el país.

Impugna proceso interno

Ebrard Casaubon impugnó el proceso interno de Morena por el que se eligió a Claudia Sheinbaum como coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación y exigió la reposición del mismo.

La querella, que interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, demanda “declarar la nulidad y ordenar la reposición del proceso interno”.

El texto de 48 páginas, argumenta que durante el proceso existieron actos de violencia, acarreo de votantes, condicionamiento de programas sociales, parcialidad el día del levantamiento de la encuesta, publicidad de Claudia Sheinbaum en los lugares donde se levantó el sondeo y desaparición temporal e injustificada de urnas.

“Estas son las razones por las cuales resulta procedente la reposición del procedimiento y la nulidad de los resultados obtenidos a partir de este procedimiento viciado, porque con estas violaciones además estamos ante irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables, durante la elección o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, y son determinantes para el resultado de la misma”, señala el oficio.

Como parte de las pruebas documentales y testimoniales, agrega cinco puntos que consideró son los que motivaron la cargada a favor de Sheinbaum. En el primero denunció afinidad entre Ivonne Cisneros, presidenta de la comisión de encuestas y la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Como segundo punto, acusó de intervención a funcionarios de la Secretaría de Bienestar: “Estuvieron presentes personas servidoras de la nación, realizando las encuestas, con lo que se generó presión en la ciudadanía electoral para que votaran por la persona que estos servidores estaban promocionando, es decir, Claudia Sheinbaum”.