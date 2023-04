Cuautitlán Izcalli, Méx.-En Cuautitlán Izcalli, municipio de donde es originaria y fue alcaldesa Alejandra del Moral, candidata del PRI-PAN-PRD-NA, los integrantes de la alianza Morena-PT-PVEM, aseguraron que ganarán esa localidad mexiquense y el gobierno del Estado de México el próximo 4 de junio.

FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

En un mitin realizado en ese lugar, Horacio Duarte Olivares, coordinador de campaña de la abanderada de la coalición Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer que una encuesta reciente realizada en Texcoco y Cuautitlán Izcalli, municipios de donde son originarias las dos candidatas a la gubernatura del Estado de México, la senadora morenista con licencia lleva una ventaja de casi 20 puntos porcentuales, por lo que es inminente su victoria.

La exalcaldesa de Texcoco, Delfina Gómez, ofreció que si gana la elección del primer domingo de junio llevará a cabo en todo el territorio estatal una cruzada para alfabetizar a los adultos que no saben leer ni escribir.

“Vamos a invitar a nuestros maestros jubilados que quieran participar, a nuestros compañeros de bachillerato que quedan también participar, a los maestros de educación media superior, en fin tenemos que hacer una gran cruzada de alfabetización”, dijo.

Ofrece hacer lo que no hizo el PRI

También, ofreció basificar a los profesores de la entidad mexiquense que llevan varios años sin esa prestación laboral y que no han sido tomados en cuenta por las actuales autoridades educativas.

“Todavía nos queda un pendiente con nuestros maestros, todavía hay muchos maestros que no tienen su basificación y que tendremos que atender, pero que también tenemos que dar atención a la infraestructura educativa, también tenemos que dar atención a la capacitación a nuestras normales, a nuestros centros de trabajo a nuestros compañeros que trabajan en el Instituto de Educación para Adultos”, dijo.

La extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) expuso que, de convertirse en la sucesora de Alfredo del Mazo, quien concluye su gestión el próximo 15 de septiembre, inicialmente no se construirían más hospitales para atender a la población que sufre por la mala infraestructura que existe, sino que primero se concluirían los que no han sido terminados por los gobiernos priistas.

“Lo primero que tenemos que hacer es atender los hospitales, esas clínicas que no están funcionando, no tiene caso que hagamos más elefantes blancos que se queden olvidados y que nada más lleguemos a la inauguración, nos tomemos la foto y después ya no hay ese funcionamiento, por eso es la primera acción que vamos a realizar, es atender hospitales y esas clínicas que se han quedado inconclusas o que no se les daba funcionamiento porque es algo prioritario para todos los ciudadanos sean atendidos”, prometió.

En el tema de la seguridad reiteró que creará la Policía de Barrio y de Género en el gobierno mexiquense y que les pedirá a los alcaldes que también hagan lo propio para que sea la misma estrategia la que funcione en el territorio estatal.

La abanderada de Morena-PT-PVEM ofreció visitar los 125 municipios durante la campaña que concluirá el 30 de mayo, hasta ahora ha acudido a 28, donde recoge las propuestas que le hacen los ciudadanos las cuales son revisadas y si tienen viabilidad las incorporará a su plan de gobierno, si gana los comicios.

Este domingo estuvo en Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán.