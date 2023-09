Dos años después de haber puesto en marcha su deseo de llegar a convertirse en candidato a la presidencia de la República, con sus propios recursos, Enrique de la Madrid Cordero, exsecretario de Turismo Federal (2015-2018), se dio a la tarea de recorrer el territorio nacional, de frontera a frontera y de costa a costa, presentando a la ciudadanía su proyecto de nación y conminando a formar una alianza partidista para sacar a la 4T del poder; sin embargo, los resultados de la encuesta practicada por el Frente Amplio por México no le favorecieron, dejándolo a tan solo un paso de quedar en la fase final.

Afirmó que ni en su mente ni en su corazón anida el sentimiento de ser un perdedor, al contrario, sorprende verlo echado para adelante, lleno de energía y entusiasmo, dispuesto a colaborar con el Frente Amplio por México en el proceso electoral rumbo al 2024.

En entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL, señaló que, como nación, estamos sumergidos en una terrible crisis social, económica, de salud, educativa y de seguridad en la que jamás debimos estar ahí, y todo, por culpa de la 4T, y subraya: “Para que México pueda seguir caminando hacia adelante, necesitamos volver a darle sentido a nuestra federación republicana y no un absurdo gobierno centralista, dado que los Estados y Municipios, son los encargados de darle vida al país, y no, el absurdo presidencialismo centralista impuesto por la 4T desde Palacio Nacional, y no es otra cosa que un monstruo de mil cabezas que ha destruido al país”

Enfático, expresa que ni los gobernadores de los estados ni los alcaldes que integran esta gran nación, sin importar su procedencia partidista, no tienen por qué convertirse en subordinados, mucho menos sumisos ante el actual presidente de la República, quien ha demostrado ser un tirano y manipulador de la bondad del pueblo mexicano, sin dar resultados positivos.

Al consultarle si el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda perpetuarse en el poder, expresó: “Claro que existe el riesgo que López Obrador desconozca las elecciones del 2024 si gana el Frente Amplio por México y hará cosas inimaginables que van a perturbar la paz social”.

- Después de haber sido eliminado de la contienda presidencial, ¿perder, no es tan malo?

- Bueno ¡Vaya pregunta para iniciar la entrevista!

- ¿Le molesta?

-No, para nada, más bien, me sorprendes. Respondiendo a tu pregunta, a decir verdad, tu cuestionamiento, así de bote pronto, ¡me sacudió! Mira estimado Edmundo, quien compite en algo, sabe perfectamente que puede ganar o perder.

- ¿Y en su caso?

- En mi caso, haber estado dentro del Frente Amplio por México, mi primera convicción, era importantísimo sacar a Morena del poder.

- ¿Una lucha a muerte contra un monstruo de mil cabezas?

- Exactamente eso es, un monstruo de mil cabezas y un gobierno desastroso que le ha hecho un gran daño a México y que lo ha destruido. Si se quedara más años en el poder, se nos esfumaría la enorme oportunidad de construir lo que siempre he hablado: desarrollar un país de clases medias y pujante.

- ¿El principal objetivo del Frente Amplio por México, es sacar a Morena del poder?

- La prioridad es, sacarlos del poder.

- ¿Nada más es sacarlos por sacarlos y demostrar quién es el más fuerte?

- ¡No!, sacarlos del poder es para reconducir al país y establecer un mejor modelo.

- ¿Qué lo llevó a creer tan fervientemente en la alianza Frente Amplio por México?

- Creo en el Frente Amplio por México, inclusive, fui quien estuvo, desde hace tres años, insistiendo en lograr esta alianza política y ciudadana.

- ¿El que persevera, alcanza?

- Había dos maneras de insistir.

- ¿Su manera de insistir, nada más echándole porras?

- No, no se trataba solamente de echarle porras, como bien lo dices, sino insistir en la formación de una alianza, participando activamente y tratar de encabezarla.

- ¿No se topó con oídos sordos?

-Me parece que, ese, era un mensaje muy fuerte, era tanto lo que creía en la Alianza, era mi objetivo competir para encabezarla.

- ¿A lo mero macho, lo tenía perfectamente mentalizado?

- ¡Por supuesto!

- ¿Hasta dónde estaba decidido llegar?

- Estaba completamente decidido llegar hasta donde me alcanzaran las posibilidades.

- En todos los juegos existen reglas.

- En efecto, las reglas del juego fueron que una vez que, si lográbamos rebasar las 150 mil firmas, de las cuales, solamente fuimos cuatro de los contendientes quienes lo logramos, para después, enfrentarnos en un foro y luego, luego, en una encuesta.

- Una encuesta con “dardos” cargados de veneno?

- No creo que haya estado cargada de dardos envenenados, sino que la regla era reducir a tres los contendientes que seguirían adelante. Desafortunadamente, ya no logré seguir avante.

- Como dicen por ahí: “Lástima Margarito” ¿Se quedó con las ganas?

- Fíjate que sí, por supuesto ¡vaya que me quedé con las ganas de estar en los debates!

- ¿Hubiera sido como sentirse en su lado fuerte o como pez en el agua?

- ¡Sí!, estando dentro de los debates, indudablemente, hubiera sido la gran oportunidad de poder demostrar mi mayor fuerza y ventaja.

- Pero ¿Qué rayos fue lo que sucedió?

- Creo que al final del día, el resultado obtenido es el adecuado porque el Frente Amplio por México, logró encabezarlo la persona más competitiva, y que, de alguna manera, el sentir de los ciudadanos es el que le puede hacer frente a Morena en los comicios del 2024.

- A lo mero macho, ¿el resultado es positivo y con una victoria asegurada en un proceso electoral terriblemente difícil, porque AMLO se negará dejar el poder?

- Sin lugar a dudas, el resultado es completamente positivo, estoy totalmente decidido a seguir apoyando al Frente Amplio por México.

- Enrique de la Madrid, desde hace poco más de dos años que recorrió el país, entregado en cuerpo y alma, con sus propios recursos económicos, presentando a la ciudadanía un proyecto de nación. Sin faltarle el respeto, ¿Su apellido fue lo que le hizo daño de cierta manera?

-No Edmundo, vamos a ver, quiero insistir que fuimos solamente cuatro -de los 33 aspirantes iniciales- Repito, fuimos solamente cuatro quienes superamos las 150 mil firmas que se establecieron como requisito para obtener el registro. Me preguntas ¿que si mi honorable apellido me hozo daño? Enrique de la Madrid no trae consigo ningún tipo de obstáculos o limitantes que no le permitieran avanzar, tan es así, de esos 33 aspirantes, solamente, cuatro, pudimos superarlo.

- ¿Reglas creadas con el deseo de joder al prójimo?

- Reglas son reglas. Se establecía claramente que, una vez que concluyera el primer foro, se iba a llevar a cabo una encuesta, en donde solamente quedarían tres con la oportunidad de seguir avanzando.

- Insisto, usted es hijo de un expresidente, pero ha brillado con luz propia y no basado en su apellido.

- Has tocado un punto importante. El simple hecho que la gente te reconozca por tu simple apellido no es un tema nada fácil. Si vemos quiénes eran los que pasaron a la siguiente etapa

-Sin faltarle el respeto a Xóchitl Gálvez, mucho menos, menospreciando su personalidad y género, ¿La fortuita coyuntura de ir a Palacio Nacional para hacer valer su réplica y no fuera reciba por López Obrador, fue lo que la catapultó para convertirla en candidata presidencial?

- ¡Qué bueno que lo dices!!, a Xóchitl Gálvez le favoreció muchísimo esa coyuntura que se dio entre López Obrador y ella, cuando se negó recibirla en Palacio Nacional.

- Xóchitl no dejó pasar ni un segundo.

- En efecto, tuvo la formidable capacidad de reaccionar positivamente, pero a la gente de todo el país, eso, le gustó muchísimo.

- ¿Los mexicanos, estamos ávidos de tener un auténtico líder?

- Nuestra gente quiere ver en alguien que asuma actitudes y que la gente por sí misma, no las toma. A la gente le fascina ver a alguien que sea aguerrido…

- ¿Echado para adelante?

- Sin lugar a dudas, eso es lo que le gusta sobre manera.

-Lo que yo no me explicó, cuando lo eliminaron, dejaron vivo a un Santiago Creel, quien no es capaz de convencer absolutamente a nadie…

-Santiago Creel, durante el gobierno de Vicente Fox, se desempeñó como secretario de Gobernación.

- ¿Y?

- También fue presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

- Enrique de la Madrid llegó a esta competencia sin estar anclado al poder público.

- En efecto, no soy diputado ni senador. Debo reconocer que la plataforma del Frente Amplio por México ayuda para que te conozca más la gente. Reflexionando a tu pregunta, no creo que yo haya tenido cosas en contra para ser eliminado, simplemente, no logré contar con un mayor nivel de reconocimiento popular.

- A lo mero macho, ¿en qué sí lo ayudó este proceso del Frente Amplio?

- A que la gente me conociera en todo el país, que tuviera conocimiento que soy una persona capaz, generador de ideas positivas, constructivas y con un proyecto de nación.

- ¿Durante sus recorridos por el interior del país, la gente pudo conocer sus ideas y proyectos?

- No, desafortunadamente no.

- Permítame decirle que a la gente le gustó mucho su honestidad, cuando reconoce no pasar a la siguiente etapa, lo califican de honesto y su madurez.

- Ahora que voy en la calle, recibo saludos muy respetuosos por parte de la gente, lo cual, agradezco infinitamente.

- Al inicio de la entrevista le dije que, a veces, no es tan malo perder.

- Indudablemente, a veces, ganas muchísimo más perdiendo. Es una expresión que se utiliza muchas de las veces.

- Ya para cambiar de tema, así, a lo mero macho, ¿le hubiera gustado seguir adelante?

- ¡Claro que sí!

- ¿Pero llevando consigo la sensación de ser un perdedor?

- Sorprendido por la pregunta, su semblante enrojece notablemente, suspira muy profundo sin dejar de observarme ni un segundo… “No mi querido Edmundo, Enrique de la Madrid no abraza la sensación de ser un perdedor, porque el trato que guardo con la gente y la manera de cómo se expresan de mí, más bien, pudiera parecer ser la de un ganador. Me siento mucho muy satisfecho de lo que he logrado…

- ¿Y todo lo demás?

- Simple y sencillamente, ya no dependió de mí. En todos mis actos públicos y privados, hago todo mi esfuerzo y todo lo que está de mi lado, lo llevo a cabo con absoluta entrega, pasión y honestidad.

- ¿Un hombre que no se deja arrastrar por el canto de las sirenas?

- Enrique de la Madrid es un hombre realista y que está muy consciente que hay cosas que lo rebasan y que no dependen de él, pero se queda satisfecho de haber depositado su máximo esfuerzo.

- Ya que me habla con esa franqueza, a lo mero macho, ¿el Frente Amplio por México, doblará las manos ante el “tsunami” Morena que encabeza López Obrador desde Palacio Nacional?

- Mira Edmundo, creo que, desde hace dos meses en que empezó el ejercicio del Frente Amplio por México, cuyo registro era del 4 al 9 de julio, eran las fechas establecidas que teníamos para registrarnos, pero si vemos dos meses después, lo que pasó fue increíble.

- ¿Por qué?

-Pues porque se cambió totalmente la conversación.

- Disculpe que le interrumpa, pero hace dos meses, todo México se preguntaba ¿En dónde carajos estaba la oposición para detener al monstruo Morena?

- Me haces una espléndida pregunta, es verdad que hace dos meses, la gente se preguntaba ¿en dónde está la oposición? Eso lo escuchaba en la calle a lo largo y ancho del territorio nacional. Tienes toda la razón, fue un tiempo sumamente corto en que se puso mucha atención en el Frente Amplio por México, con sobrado interés en el tema de las firmas, las encuestas y debates, así como el surgimiento de Xóchitl Gálvez, ¡en tan solo dos meses pudimos hacer todo eso!

- No por mucho madrugar, amanece más temprano.

- Déjame decirte que, eso, a la gente le devolvió la esperanza y la confianza de que sí se puede construir un país mucho mejor. Esta es la herramienta, no hay otra y te lo digo de manera contundente ¡no hay de otra!

- ¿La elección presidencial del 2024 corre un grave peligro?

- Será una elección binaria, es decir, será a favor o en contra de la 4T… ¡así de claro!!

- ¿Debo entender que no habrá medias partes?

- No, claro que no. No cabe nada en medio, y por eso…

- ¿Sin muertos guardados en el clóset?

- No, no y no. También destaco el comentario de los últimos días pronunciado por Luis Donaldo Colosio Riojas, al expresar sus tres razones por las que no aceptaba ser considerado como posible precandidato presidencial.

- Una actitud muy madura de su parte…

- ¡Exacto!, demostró una gran madurez al expresarse con tanta claridad, honestidad y tuvimos los tamaños para reconocer que le hacía falta mucha madurez para avanzar hacia una candidatura presidencial, así como la necesidad de seguir estando cerca de sus hijos -que son muy pequeños- No quería que les sucediera lo mismo que, él y su hermana, vivieron y sufrieron cuando su papá fue acribillado en Lomas Taurinas, sin lugar a dudas, demuestra el gran amor que siente por sus pequeños hijos.

- ¿Con cuál de las frases expresadas por Colosio, es con la que usted se queda?

- Cuando dijo que no iba a ser quien dividiera a la oposición para tratar de recomponer al país. Veo en Colosio, una actitud de un hombre con una enorme madurez mental, de alguien muy responsable y que sabe perfectamente que nos estamos jugando el país.

- ¿Le aplaude la última frase?

- ¡Por supuesto! Le aplaudo que haya expresado que no iba a ser quien y esperaba que no existiera quien se atraviese entre lo que es una oposición consolidada, para enfrentar y sacar a Morena del poder.

- ¿Qué viene para Enrique de la Madrid?

- Tengo que analizar, primero, que estoy totalmente convencido en seguir apoyando al Frente Amplio por México.

- ¿Tiene dudas de seguir caminando junto al FAM?

- No, no tengo la menor duda, al contrario, quiero hacer lo que esté a mi alcance para que esta fórmula del FAM, sea todo un éxito tanto para ganar la presidencia de la República, como también, ganar la mayoría en el Senado y Cámara de Diputados, pero también, que podamos ganar la mayoría de las nueve gubernaturas que están en juego, más los congresos locales y presidencias municipales.

- ¿Es un simple quítate tú, para ponerme yo?

- No, por supuesto que no. No se trata de eso… ¡Quítate tú, para que nos pongamos nosotros!!...

- ¿Recomponer lo que servía y lo que no funciona, desecharlo?

- Eso mismo que me estás preguntando, lo expresó claramente Xóchitl Gálvez en su discurso, pero, sobre todo, hay que construir un México mejor porque estamos en muy serios problemas.

- ¿Salió muy caro el experimento al darle una oportunidad al supuesto “Mesías”?

- Afrontamos una economía que no crece. Una política laboral que no genera empleos. Estamos aterrados con más de 168 mil homicidios. Un pueblo que se muere ante la falta de medicinas. Una raquítica educación pública. Hospitales que se están derrumbando. En fin, estamos sumergidos en una terrible crisis en la que jamás debimos estar ahí, y todo, por culpa de la 4T.

- Asegura López Obrador que le entregaron un país en crisis.

- ¡Eso es absolutamente falso! Morena no recibió un país en crisis, tal y como ellos lo argumentan. Fue la 4T quien lo metió en crisis.

- ¿De qué manera habrá de acompañar Enrique de la Madrid, al Frente Amplio, como un simple ciudadano y enamorado de su país?

- Mi objetivo es que, en las elecciones presidenciales de junio del 2024, salgamos victoriosos.

- ¿Cómo rescatar a México, si un gobernador de extracción priista, como es Alfredo del Mazo, entregó el estado de México? ¿Un moderno judas que se vendió a cambio de qué?

- Tuve la oportunidad de participar en alguno de los eventos en la campaña de Alejandra del Moral, en busca de la gubernatura del Estado de México, y de lo que pude percatarme fue una militancia priista muy activa, trabajando duro para ganar y hasta en condiciones adversas.

- ¿Simples “sueños guajiros”?

- El priismo trabajó mucho para ganar el Estado de México.

- ¿Y entonces, que demonios sucedió? ¿Una traición del gobernador en funciones y apuñalando a su propia gente?

- A mí, me parece que.

- ¿Un gobernador sumiso y postrado de rodillas, besando los pies al líder de la 4T?

- ¡Que pregunta tan fuerte! Vamos a ver, por un lado, yo no estoy peleado porque ningún gobernador, sea de la extracción partidista que sea, esté peleado con el presidente de la República en funciones, mucho menos, en un régimen como el actual.

- ¿Un gobernador debe ser subordinado o sumiso?

- Ni subordinados, mucho menos, sumisos. México está constituido por una federación y los estados deben ser absolutamente libres, soberanos e independientes.

- ¿La 4T, transformó al país en un gobierno centralista?

- Lo has dicho a la perfección. La 4T y Morena convirtieron a México en un gobierno totalmente centralista…

- Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir más adelante para librarnos de esta maldición?

- Lo que tiene que venir hacia adelante, es volver a darle sentido a nuestra federación republicana y no un gobierno centralista.

- ¿Los Municipios y Estados, lacayos del dictador que vive en Palacio Nacional?

- Los municipios y los estados son los que le dan vida al país y no el absurdo presidencialismo impuesto por la 4T. México requiere de más municipios, de más entidades y menos presidencialismo. Asimismo, más adelante veremos a los gobiernos de coalición para que tengamos gobernadores de verdad…

- ¿Don dinero, poderoso caballero?

- ¡Exacto!, todo eso tiene que ver con el dinero. Recuerdo que hay estados como Zacatecas, solo por poner un ejemplo, en donde 95 centavos de cada peso que gasta el estado, proviene de la federación.

- ¿Eso, le resta autonomía?

- Es que ya no es un gobernador sino un subgobernador.

- Entonces, ¿los municipios son los “patitos feos”?

- También se requiere de adjudicarles poder y autonomía a los municipios, porque inevitablemente pasan por una reforma fiscal.

- ¿Qué se necesita para contar con gobernadores y presidentes municipales de peso?

- Para que tengamos gobernadores y alcaldes de peso, que puedan representar un contrapeso al presidencialismo, es darles libertad y autonomía. Hoy, no lo tenemos, ni siquiera con el gobierno más grande del país, como lo es el Estado de México, en el fondo, podemos verificar que tampoco son contrapeso.

- ¿Gobernadores o títeres?

- Yo no me enfoco solamente en la persona, sino que cambiemos la estructura política del país para que tengamos gobernadores y presidentes municipales de verdad.

- ¿Al final de su sexenio, por fin, la justicia se hará presente y AMLO tendrá que responder por cada uno de los errores cometidos?

- Lo que también creo, es que, hacia más adelante, tiene que existir un sistema de justicia que no dependa del presidente, quién entra a la cárcel y quién no.

- ¿El actual sistema de justicia, a lo mero macho, ya no sirve?

- Así ha quedado demostrado hasta la fecha.

- ¿Se convirtió en una cacería de brujas?

- En efecto, una cacería de brujas, lo cual, resulta sumamente injusto, pero también, se le concede el perdón a personas que cometieron graves delitos, mientras que inocentes siguen en las cárceles. Repito, tiene que existir un sistema de justicia ciego en ese sentido.

- ¿Es por ello por lo que la estatua de la justicia permanece con los ojos vendados?

- Exacto, se supone que es para no ver a quien le está impartiendo justicia. De esta manera, en México requerimos, urgentemente, un sistema de justicia en donde no esté presente ningún gobernante de los tres niveles, ni en donde impere el poder que decide a quien aplicarle o no la ley.

- ¿Por qué López Obrador mantiene un desmedido odio hacia la Ministra Norma Piña?

- Pues porque el actual presidente que tiene México es parte de esa ola internacional de gobiernos autoritarios y populistas, lo único que quieren, es llegar al poder para permanecer toda una eternidad.

- ¿En lugar de gobernar, se dedican a derribar los contrapesos…?

- Así es, todos los contrapesos, todos los obstáculos y limitantes que existan, obviamente, se dedican a eliminarlos.

- ¿Una estúpida ambición de convertirse en seres todopoderosos?

- Ni más ni menos. Quieren ser todopoderosos y mantenerse en el poder. Su principal objetivo es derribar al poder judicial. También le pegan al poder legislativo y se van en contra de los organismos autónomos. Atacan ferozmente a los medios de comunicación y debilitan a la burocracia.

- ¿En tierra de ciegos, el tuerto es el rey?

- Es un nefasto plan en el que todos siguen lo mismo. Enfrentan y dividen a la gente. Su característica principal es ser polarizantes. El mismito instructivo de Venezuela, de Hungría. El mismo perfil de gobernantes autoritarios que llegan al poder a través de la democracia, pero una vez que están ahí, avientan la escalera, a través de la cual, ascendieron para que nadie más se atreva sacarlos de ahí.

- ¿Tan bajo hemos caído?

- Es la burda copia de un gobierno autoritario que va en contra de la democracia y en contra del progreso.

- ¿Lo que hace la mano, hace la tras?

- Los países que siguen este modelo de gobierno autoritario no progresan. Venezuela se metió en este esquema hace 15 o 20 años y no sale de ahí. Hoy, es un país más pobre, más miserable y con gobernantes multimillonarios. Ese modelo autoritario no funciona. Así es que, por esa sencilla razón, no podemos continuar con otros seis años de Morena en el poder.

- A lo largo y ancho del país, cada vez son más los arrepentidos.

- Lo único que yo veo, es un gobierno incapaz. Un gobierno incompetente y formado con gente incompetente y mediocre… ¡Ahí están los resultados!!

- ¿Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos?

-México es un gran país y se merece un mejor gobierno. La única alternativa que tenemos es el Frente Amplio por México.

- ¿Los gobiernos de coalición son buenos o cada uno jala para su molino?

-En un gobierno de coalición y de contrapesos, en donde los municipios y estados cuenten con más recursos, más facultades de decisión y una ciudadanía más participativa.

- ¿Poderes fortalecidos para ayudar a los más jodidos?

- Exacto, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero, sobre todo, en donde tengamos un presidencialismo acotado.

- A lo mero macho, en México, la única ley que existe ¿se llama López Obrador?

- En efecto, eso es lo que le ha hecho muchísimo daño a la nación. Que quede bien claro, no solamente ahorita, sino en buena parte de toda su historia, es ese presidencialismo exacerbado…

- ¿Y cuándo han salido buenos presidentes?

- ¡Pues que bueno! Pero cuando han salido malos, uff, ¡que malo! Es por eso que en la democracia debe existir un sistema de contrapesos, en donde se avanza despacio pero el riesgo de retroceder es muy bajo.

- AMLO, ¿se aventará la ocurrencia de desconocer las elecciones si gana el Frente Amplio?

- ¡Claro que existe ese riesgo!

- ¿Es tan perverso?

- No sé si esa palabra sea la adecuada, un presidente perverso, pero de que es anticipable, sí lo es. Morena no reconocerá el triunfo del Frente Amplio por México, es absolutamente posible y casi un hecho

- Como decía el Chapulín Colorado ¿Quién podrá defendernos?

- Por eso es tan importante contar con observadores internacionales en las elecciones presidenciales del año próximo. Lamentablemente, eso mismo ya lo hemos visto en muchos de los Estados de la República y que ha participado el crimen organizado para inhibir la salida de la gente de sus casas para ir a las casillas a votar.

- ¿Somos rehenes de nosotros mismos?

- Todo eso que han hecho, lo van a volver hacer en el 2024.

- Puff, esto se va a poner color de hormiga.

- Así es que, hay que prepararse porque es como va a estar la elección presidencial del 2024.

- ¿Plan con maña? ¿Es por eso que cooptó al Ejército y la Marina para tenerlos de su lado?

- ¡Ni más ni menos! El que le haya otorgado tantas prebendas a las Fuerzas Armadas tiene dos fines, es más, hasta tres y parece mentira. Uno: Para que, a un cierto grupo de militares que pudiera haberse visto beneficiado se sientan leales al actual gobierno de la 4T.

- ¿Existe el peligro que todo el Ejército y la Armada sean ya sus cómplices?

- No, es por ello que dije un cierto grupo de militares, estoy completamente seguro que no son la mayoría. Dos: Aunque parezca mentira, pero puede ser al revés, también puede ser la manera de echarles la culpa a ellos de todos los errores, es decir, si mañana no llega a funcionar el Tren Maya, se va a lavar las manos diciendo que es culpa de los militares porque lo engañaron.

- ¡Esa, es una verdadera cobardía!

-Y número tres: Si no funciona el AIFA como una verdadera terminal aérea, es culpa exclusiva de los militares. Así como también, si el AICM no funciona en su totalidad, le va a echar la culpa al Vicealmirante Tiscareño.

- ¡Qué tipo tan ruin!

- Pero déjame decirte que, también, les está construyendo “su camita”, es decir, los ha puesto a trabajar en tantos temas en donde, por razones obvias, muchas de ellas, van a fallar porque no es su especialidad y los únicos culpables del fracaso serán los militares.

- ¿Dónde queda el prestigio, respeto y admiración que gozaba el Ejército y la Marina?

- Pues es una desgracia porque, siempre y en todo el país, les hemos depositado nuestra total confianza.

- Qué manera de acabar con su reputación.

- Nuestras Fuerzas Armadas, eran una de las instituciones que gozaban de credibilidad, admiración, respeto y confianza. Tú, lo dijiste muy bien, les está dañando terriblemente la reputación. Por cierto, en particular con el Tren Maya, hace cosa de poco tiempo, que se atrevió decir que las pensiones de los militares iban a surgir de los flujos del Tren Maya, sin embargo, acaba de decir que el Tren Maya no está hecho para generar utilidades.

- Eso, es una absoluta contradicción.

- En efecto, a ver de dónde saca las pensiones de los miliares, les mintió vilmente

- En Estados Unidos, la Corte, el Congreso y un influyente diario tiraron a Nixon ¿Aquí, les faltaron güevos?

- Ayer lo platicaba durante una entrevista que me hicieron en televisión, tenemos que buscar el esquema de concesiones de radio y televisión para que cada vez, esté más lejano del gobierno, esa es una. La otra, espero que mis amigos no se enojen. Creo que hay que reflexionar si los medios de comunicación deberían formar parte de grupos de otros negocios, es por ello, que los propios medios se cierran y llevan a cabo una innecesaria autocensura, más que cuidar la libertad de expresión, protegen otros negocios que tienen.

- ¿Zapatero a tus zapatos?

- Quienes se dedican a los medios, deberían dedicarse solamente a eso. En México se necesitan medios de comunicación totalmente independientes, que digan la verdad y las cosas tal y como son.

- Ante la molesta interrupción de su asistente, me indicaba con señas, insistentemente, que se me acabó el tiempo de entrevista le pregunto:

- Ya que habla de medios de comunicación, ¿el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva quedará impune?

- Lamentablemente, es muy posible que quede impune. Tal y como quedan impunes el 99 por ciento de los delitos en todo el país. Si lo pienso como una estadística más, mi respuesta es que sí. Pero lo que sería todavía más lamentable, es que se les ocurra inventar culpables para cerrar el caso.

- En México, ¿en lugar de impartirse justicia, se reparte miseria?

- En México, el problema de la justicia y de la impunidad es enorme, no es culpa nada más de esta administración.

- ¿Hemos estado arrastrando ese lastre por generaciones?

- Desgraciadamente, tenemos esa enorme falla desde hace muchos años, motivo por el cual, los mexicanos nos sentimos muchos más desamparados.

- ¿Somos una cubeta de alacranes matándonos unos a otros?

- Si en algún tema México está fallando de manera inexplicable y alarmante, es la seguridad y justicia. Ahí, es donde, los mexicanos y mexicanas tenemos que poner todo el talento y esfuerzo para poder seguir adelante. Lo que tenemos hoy en día, no es suficiente ni tampoco da buenos resultados.

- ¿En México, la justicia no es pronta ni expedita?

- No, por supuesto que no. Es una enorme y desafortunada falla como país.

- Usted nació en la Ciudad de México, a lo mero macho, ¿no le gustaría ser jefe de Gobierno?

- Enrique de la Madrid estaba trazado para otro objetivo.

- ¿Llegar a ser presidente de la República?

- En efecto, así es que no me es nada fácil, de repente, dar un giro tan brusco. Son temas que, obviamente, tengo que reflexionar con todo cuidado.

- ¿No es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león?

-No, no es lo mismo, muchas de las veces, es estar trabajando en una dirección y cambiar precipitadamente.

- ¿Es un no definitivo, buscar ser jefe de Gobierno de la CDMX?

- En la vida no se cierran opciones, sino que hay que abrir siempre esas opciones.

- Enrique de la Madrid, ¿es un hombre de acciones o de reflexiones?

- Soy una persona de reflexión y tengo que sentirlo. Repito, no cierro opciones, pero ahorita, me encuentro en un proceso de reflexión de cómo soy más útil para ayudar al Frente Amplio por México y que gane las elecciones del año que viene y saquemos a Morena del poder.

- ¿Una reflexión o una obsesión?

- Esa es mi obsesión.

- ¿Creé usted que será fácil sacar a Morena de Palacio nacional?

- Será muy difícil pero no imposible.

- ¿Existe la sombra que se queden otro sexenio?

- Eso, sería terrible para la nación por el enorme daño que le han hecho a la educación, al sistema de salud, a nuestra economía. Han destruido la confianza entre los mexicanos y fomentaron la polarización entre nosotros.

- ¿El daño provocado al país por la 4T, tardaremos en restaurarlo?

- El daño que este gobierno de la 4T le ha hecho a México, en tan solo cinco años, es mucho más grande de lo que nos imaginamos en todos los aspectos: Al campo que está totalmente abandonado, a la minería, al turismo y muchísimos más, son terribles y resultan un producto dañino para la salud pública. Por eso debemos evitar que sigan otros seis años de Morena.

- ¿Es lícito que Alfredo del Mazo haya entregado el Estado de México a cambio de una embajada?

- A ver Edmundo, a mí no me gusta y lo voy a decir tal cual y ni modo. Algunos, son amigos míos. No me gusta ver a exgobernadores convertidos en embajadores de este gobierno, ¡no me gusta!

- ¿Por qué?

- Pues porque se presta al sospechosísimo y que colaboraste en la pérdida de tu estado.

- Con perdón de la palabra, ¿esas son chingaderas de Alfredo del Mazo?

- Eso no me gusta y no me hace sentido. Se ven muy mal los exgobernadores que aceptan cargos de embajadas del gobierno y del partido que los venció. Eso, se presta a malas interpretaciones y no deben hacer cosas tan absurdas.

- ¿Qué se debe hacer para que no le metan zancadilla a Xóchitl Gálvez y le impidan llegar a la presidencia de la República?

- Lo que necesitamos hacer, quienes estamos en el Frente Amplio por México, porque desde el gobierno de la 4T, van a meter zancadillas y todo tipo de trucos, lo que importan es que en el Frente Amplio por México vayamos todos juntos, que estemos unidos y nos sumemos. Que seamos capaces de generar muy buenas propuestas, lograr que la gente se entusiasme.

- ¿El Frente Amplio por México solamente fijará su atención en ganar la presidencia?

- No, claro que no. Necesitamos buscar muy buenos candidatos para senadores, para diputados, presidentes municipales. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que vayan a intentar hacer en MORENA, jugar sucio y con miles de trampas.

- ¿A lo mero macho, la democracia existe o la estamos reinventando?

- Tenemos que trabajar por una democracia, que, con todos sus defectos, es el mejor sistema que ha inventado la humanidad para poner y quitar gobernantes, pero también, para participar en la solución de los problemas. Tenemos que volvernos más demócratas, y si no nos gusta lo que tenemos, una mejor democracia todavía.

- ¿Una democracia a base de improvisaciones como lo hace la 4T?

- Por eso estamos como estamos. Requerimos de una democracia que dé resultados y que le ayude a la gente a vivir mejor, sobre todo, a los y las mexicanas que se han quedado atrás

- ¿El PRI es un cadáver putrefacto con un dirigente como Alejandro Moreno -Alito-?

- El PRI está vivo con una muy valiosa oportunidad para recuperarse, es a partir de que el Frente Amplio por México sea exitoso. Asimismo, en donde vaya obteniendo posiciones, llámese gubernaturas, senadurías o diputaciones y tenga un desempeño ejemplar si es que quiere tener un futuro, pero eso, sucederá cuando tenga la oportunidad de volver a ser gobierno.

- Como dicen en mi pueblo: “no pues, ya llovió”.

-Insisto, ahorita, tiene una maravillosa oportunidad de ser socio del Frente Amplio por México y debe hacer las cosas muy bien. Que escoja a los mejores candidatos y candidatas para las diferentes posiciones.

- ¿Es ahora o nunca?

- ¡Exacto!, es la última oportunidad que tenemos para seguir con vida y de reconstruir el país. Entiéndase bien, es la única y última oportunidad que tenemos y no debemos desaprovecharla. Tal y como lo dijiste… ¡es ahora o nunca!!

- Antes de irme y de que su asistente Patricia Ramírez me saque a patadas, desde que empezamos con la entrevista, me hacía señas para que la terminara… ¡A lo mero macho, así no se puede trabajar…! ¿Cómo le hace para no perder la sencillez que le caracteriza y distingue?

- Ahora sí, que lo mamé de familia y lo aprendí de mis papás. Tuve unos padres sumamente sencillos y muy a pesar de que vivieron situaciones muy importantes… ¡Nunca perdieron piso! Eso, se hereda y se mama en el hogar.

- Licenciado, muchas gracias por su tiempo, ¿desea agregar algo más, antes que su asistente llame a la policía para que me saquen de aquí?

- Muchas gracias por tu visita y disculpa, no me percaté de lo que te estaban presionando. Te agradezco mucho que hayas venido, a esta tu casa, reconozco tu profesionalismo. Eres un gran entrevistador.

Al concluir la conversación, dando muestras de su educación y ser un excelente anfitrión, me acompaña hasta la entrada a su casa y espera conmigo hasta que llegara el taxi de aplicación. Con un fraternal abrazo me despide y agradece la entrevista. Qué lástima que no haya quedado como abanderado del Frente Amplio por México, porque preparación, conocimiento, inteligencia, juventud y experiencia, es lo que le sobran. En fin.



