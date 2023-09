Gerardo Fernández Noroña se manifestó en contra de la reforma a la legislación sobre violencia política en razón de género que propone inhabilitar de por vida a quienes ya han sido sancionados bajo el argumento de que tendrá “un uso perverso”.

“A mí y a muchos compañeros del movimiento nos quieren sacar de por vida de la actividad política, de la actividad pública y partidaria. (…) Desde que se hizo la legislación con el eufemismo de violencia política de género alerté que era una herramienta que iba a tener un uso perverso en contra de compañeros y compañeras y las compañeras celebraron que era un avance”, recordó en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

El diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) aseguró que dicha legislación no ha servido de nada pues no suma a disminuir índices de violencia en contra de las mexicanas, sino como un recurso más de la derecha para “quitar del camino” a sus adversarios.

“No se ha erradicado nada la violencia en contra de las mujeres del pueblo, ahí están las cifras, ahí está la violencia mounstrosa desde los hogares, en las escuelas, en el trabajo, los feminicidios terribles y, en cambio, se ha ido avanzando en aparente protección legal, aparente porque han consolidado sacar del camino a compañeros y compañeras.

“Félix Salgado Macedonio fue acusado de violación y aunque nunca hubo sentencia ni nada apenas fue quitado del camino y ya no hubo sentencia ni nada. El caso de Morón fue peor porque él ni si quiera estaba acusado de violencia política y lo dejaron por fuera; igual un precedente gravísimo de quitarle sus derechos políticos electorales a ciudadanos, por el órgano electoral y por el Poder Judicial a través de su espacio más corrompido y si el Poder Judicial está corrompido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el colmo de la corrupción”, expuso Fernández Noroña.

En noviembre del 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el petista incurrió en violencia contra una homóloga Adriana Dávila Fernández, por sus expresiones realizadas en un acto público, pero el exlegislador no fue incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género tras atender las medidas de reparación que solicitó la Sala Superior del TEPJF.

“En mi caso me inventaron la patraña de violencia política de género aplicándome una ley que no existía cuando se dio un incidente que no voy a explicar y no entraré a detalle. (…) Ahora pretenden que por eso ya no tengo derechos de por vida, primero para la reelección, luego para la senaduría, candidaturas de gobierno, presidencia y para todo, es una aberración”, criticó.





























