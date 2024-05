La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, dedicó la mayor parte de su participación en el Tercer Debate Presidencial a arremeter en contra de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, a quien volvió a llamar narcocandidata, con base en el último libro de Anabel Hernández.

Calificó a la exjefa del Gobierno capitalino de soberbia por decir que la elección es un trámite.

“El próximo 2 de junio, los mexicanos van a tomar la decisión. No es un trámite, señora Sheinbaum, y me parece grave que usted se atreva a decirlo”, subrayó.

Recordó que hace unos meses ambas visitaron con una diferencia de horas al papa Francisco en El Vaticano y acusó a la morenista de utilizar la fe de los mexicanos con un oportunismo político.

“Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste cómo usaste a la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios, es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía”, indicó.

Advirtió que “hay dos caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira o el camino que yo te ofrezco, un gobierno honesto”.