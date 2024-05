Tras aclarar que no ha hecho ninguna petición al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, para que decline a su favor, Xóchitl Gálvez, aseguró que “voy a ganar (las elecciones) como hoy (ayer) ganó el Cruz Azul”.

En conferencia de prensa al término del tercer y último debate presidencial, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México descartó buscar un diálogo con Álvarez Máynez.

“Yo no lo he hecho, (pedir que decline), yo soy respetuosa. Como lo he dicho, yo le tengo mucho aprecio a la gente de Movimiento Ciudadano, es más, los acabo de saludar”, destacó.

Gálvez Ruiz, consideró que después de la marcha ciudadana de este domingo y el resultado del debate, “le vamos a ganar” a Claudia Sheinbaum.

“Hace dos semanas, que fuimos al debate, crecimos cinco puntos. Aquí es obvio que vamos a rebasar a la señora Sheinbaum y es obvio que le vamos a ganar”, recalcó.

Luego de que la exjefa de Gobierno inició el debate diciendo que en ese mismo lugar donde estaban el PRI ordenó la matanza de estudiantes en 1969, Xóchitl Gálvez recordó que en ese sitio (Tlatelolco) también “se firmó todo el tema de la justicia transicional, aquí se firmó el tema de cómo se iba a atender a las víctimas y en todos los cinco años el presidente nunca se reunió con la Comisión Nacional de Víctimas que él debería de encabezar”.

Xóchitl Gálvez insistió en que el presidente de Morena, Mario Delgado, está involucrado en la introducción ilegal de pipas de gasolina al país, lo que representa un enorme boquete a las arcas nacionales al haber una gran evasión fiscal, por lo que dijo, hay una investigación abierta en Estados Unidos contra el dirigente morenista.

