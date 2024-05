Xóchitl Gálvez Ruíz, advirtió que lo que está en juego en las elecciones del próximo 02 de junio, es decidir si México vive los próximos años entre el odio o en la libertad.

Al participar como oradora principal durante la congregación de la Marea Rosa, en el Zócalo capitalino, aseguró que ella es la opción de la libertad.

"En estas elecciones no solo nos jugamos la Presidencia y el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas, nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad", declaró.

Entre gritos de "Libertad, libertad, libertad" por parte de los asistentes, la candidata a la Presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, advirtió a "quienes se sienten invencibles", que el pueblo mexicano siempre ha elegido ser libre.

"Que escuchen dentro de Palacio Nacional; México siempre será libre, México siempre será libre", gritó.

Frente a un zócalo repleto de personas vestidas de rosa, con banderas blancas, rosas, el incluso rojas, amarillas y azules que portaban simpatizantes del PRI, PRD y PAN, Gálvez Ruíz cuestionó:

"¿Están listos para votar y defender la vida? ¿Están listos para votar y defender la verdad? ¿Están listos para votar y defender la libertad?"

Sostuvo que para ella, más importante que ganar es el para qué quiere ganar.

"Vamos a ganar para dar, no para recibir, para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos, vamos a ganar, no para insultar, para unir, no para dividir, vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos, agua a los sedientos, y protección a quienes viven en pobreza. Vamos a ganar para ser una clase media fuerte, para reunir a las madres con sus hijos y para reconciliar a las víctimas con la justicia, vamos a ganar para que llegue la prosperidad y el progreso, para tener un país donde nadie se quede atrás", aseveró.

La aspirante insistió en que ganará para abrir la puerta de Palacio Nacional a todos los mexicanos, y llamó a los asistentes a ser los mexicanos que el país merece.

"Podremos decir que los mexicanos de 2024 respondimos al llamado de la República para defenderla, que los mexicanos del 2024 derrotamos al autoritarismo y protegimos nuestra democracia, que no nos dejamos vencer por el odio", sentenció.

Celebró la convocatoria que tuvo el evento de la Marea Rosa y dijo que este domingo, las y los ciudadanos se pusieron de acuerdo para ser un México unido y sin divisiones, bajo el mismo cielo y bajo la misma bandera.

Dijo que todos los asistentes han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio, "y han resistido los ataques con fuerza y con corazón"

"Vamos a cambiar tiempos de enfermedad, odio y tristeza... vamos a triunfar contra el odio, el miedo y que triunfe la verdad, la vida y la libertad. Viva la democracia, viva la República", concluyó.

Pide Marea Rosa que lleven a 5 más a votar el 2 de junio

En la plancha del Zócalo con motivo de la movilización Marea Rosa, Ana Lucía Medina, representante de la sociedad civil, dijo que a la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México y al candidato a la jefatura a Gobierno, Santiago Taboada, de la coalición Va por CDMX, les presentó el manifiesto ciudadano por una Nueva República.

“Nos toca la batalla definitiva, la batalla final el 2 de junio se define todo, tenemos que salir masivamente a votar… cada uno de nosotros tiene que llevar a cinco personas… todos a votar”, aseveró ante gritos “Presidenta, Presidenta”.

La representante de la sociedad civil resaltó que el país está en peligro ya que no respeta la ley, “la República está en peligro por una partido que no respeta la ley ni a los ciudadanos y de destruir a las instituciones. La República está en peligro por el crecimiento impune del crimen organizado. Es mucho lo que está en juego no podemos ni regalar, ni desperdiciar el voto, debemos sumar nuestra lucha a quien defiende los ideales de la República”.

Destacó que se requiere unidad y esperanza, “¿Xóchitl te comprometes con nosotros a defender esta visión? ¿Santiago te comprometes a construir una ciudad con estos ideales?”.

Durante el discurso pasaron un enorme globo con la leyenda “2 de junio no olvides a votar”.

