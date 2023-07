Las y los aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial, iniciaron con sus campañas en redes sociales para la recolección de "simpatías" por parte de la ciudadania.

Para lograr las 150 mil firmas, los participantes están solicitando el apoyo a través de video y publicaciones en sus redes sociales.

Este miércoles, a pocos minutos después de que se lanzó la plataforma para recolectar firmas, Xochitl Gálvez publicó un video en su cuenta de Twitter, en el que afirma:

"No me trae aquí la ambición, no me traen aquí las ganas de poder y de ego, lo que me tiene aquí es soñar con un país donde podemos construir el México que merecemos. Lo único que les pido es que no me dejen sola".

Lo que me tiene aquí es soñar con el México que merecemos. 🫶🏼



Lo único que les pido es que no me dejen sola. #XóchitlVa#MéxicoMereceMás pic.twitter.com/P3MlBmgHMq — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 13, 2023

Jorge Luis Preciado, otro de los aspirantes, público un video dramatizado en el que sostiene: "Dicen que el verbo que nos describe a los mexicanos es aguantar, yo aguanté 12 horas en la cajuela de un carro para entrar de manera ilegal a los Estados Unidos, aguanté la pobreza y los malos salarios, aguanté el hambre, aguanté como tú y millones de mexicanos que trabajan todos los días de sol a sol para poder llevarle de comer a su familia. Nosotros no somos de derecha, ni de izquierda, somos los de abajo y queremos los mismos beneficios que los de arriba, soy Jorge Luis Preciado, panista de corazón, y voy a representar el frente amplio opositor en México".

Silvano Aureoles hizo lo propio a través de un video en el que sostiene: "Desde Carácuaro, la tierra donde nací y crecí, les reafirmo que sí se puede cambiar la vida y la situación de nuestro México; yo soy un claro ejemplo de que, con esfuerzo y convicción, se puede salir adelante. "El que despacha, en Palacio Nacional, me entregará la banda presidencial. ¡Abuelita mi café!"

Desde Carácuaro, la tierra donde nací y crecí, les reafirmo que sí se puede cambiar la vida y la situación de nuestro México; yo soy un claro ejemplo de que, con esfuerzo y convicción, se puede salir adelante.



Cómo se los he dicho, desde hace un año: el que despacha, en Palacio… pic.twitter.com/nXyRxurZvf — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 3, 2023

También destaca el video de Enrique de La Madrid, quien aparece saludando a cuidadanos: "Te invito a que te registres a yoconenrique.mx para estar en contacto y te pueda informar cómo podrás subirte a la aplicación del #FrenteAmplioPorMéxico. La meta son 150,000 firmas de mexicanas y mexicanos comprometidos en construir juntos #ElMejorMéxicoPosible".

Te invito a que te registres a https://t.co/BrJPthfO4S para estar en contacto y te pueda informar cómo podrás subirte a la aplicación del #FrenteAmplioPorMéxico. La meta son 150,000 firmas de mexicanas y mexicanos comprometidos en construir juntos #ElMejorMéxicoPosible. pic.twitter.com/375YaKrSgt — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 12, 2023

