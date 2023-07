Los contratos que la senadora del PAN y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez ha obtenido en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman alrededor de 9 millones de pesos.

En una revisión hecha a los contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se indica que las empresas "Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI)" y "High Tech Services", propiedad de la senadora panista, ha obtenido docenas de contratos por parte del Banobras, la Secretaría de Salud (Ssa), el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoradu).

En el contrato firmado el 14 de marzo de este año, bajo la clave DAGA/022/2023 se indica que la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes recibió 694 mil 260 pesos por parte de Banobras por el servicio de arrendamiento de planta de emergencia para red en baja tensión.

La Secretaría de Salud (Ssa) pagó 50 mil 804.29 pesos a la empresa de la senadora panista por la adquisición de válvulas perforadoras, válvula de servicio, rollos de tubería, juego de expansores, soldadura de plata, fundente para plata, martillo de goma galones de aceite poliolester válvula reguladora, juego de manómetros, vacuómetro.

Contratos de empresas de Xóchitl Gálvez / Captura de pantalla

Lee también: ¿Cómo es High Tech Services, la empresa de Xóchitl Gálvez que AMLO pide investigar?

En abril de 2019, Senasica entregó el contrato S-060/2019 a la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes por un monto de un millón 301 mil 580.90 pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de HVAC, ventilación y extracción y sistemas de automatización, instalados en el edificio sede de Senasica.

Mientras que el contrato DAGA/008/2022, firmado el 16 de febrero de 2022 se indica que recibió 825 mil 440.68 pesos por parte de Banobras para el arrendamiento de planta de emergencia para red en baja tensión.

Contratos de empresas de Xóchitl Gálvez / Captura de pantalla

En el contrato HTS920320HJA se indica que el 17 de octubre de 2019 la empresa de la senadora recibido un contrato para la adquisición e instalación de aire acondicionado tipo mini split, unidades condensadoras y evaporadoras por parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación por un monto de 127 mil 500 pesos.

Antes, la empresa High Tech Services recibió también de Mejoradu el contrato HTS920320HJA para el servicio de mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado en el edificio sede firmado el 15 de mayo de 2019, por un monto total de 305 mil 370 pesos.

Además, sumados a estos contrato para dependencias del gobierno federal, en enero de 2019 el Inai entregó a la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes un contrato por 3 millones 700 mil para el servicio integral de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Instituto, según indica el contrato OA/C015/19.

Lee también: AMLO: Gálvez será títere de oposición

AMLO pide investigar contratos de la empresa de Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina del 12 de julio, retó a Claudio X. González a investigar los contratos obtenidos por la empresa familiar de Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD para la elección presidencial de 2024.

El mandatario señaló que dicha investigación puede realizarse mediante la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), misma empresa de X. González y María Amparo Casar.

“Le voy a pedir a Claudio X. González que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido del gobierno cuando ella fue funcionaria del gobierno de Fox y cuando fue delegada de la alcaldía Miguel Hidalgo. A eso se dedican, ¿no? Hacen investigaciones”, comentó López Obrador.

Xóchitl Gálvez acepta reto de AMLO: “Mi empresa es tan chingona que hasta su gobierno me contrata”

En conferencia de prensa en Saltillo, Coahuila, la legisladora panista respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la acusó de beneficiarse con contratos durante su gestión al frente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en el gobierno del expresidente Vicente Fox y pidió que se investigue a su empresa.

Lee también: Xóchitl Gálvez denuncia a AMLO por violencia política de género

“Es tan chingona mi empresa, que su gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar, porque yo nunca he dado un cochupo ni nunca he dado un moche ni nada que se le parezca, ni recibo sobres amarillos, insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían”, expresó.

“Entonces que le busque, que le revise, que cheque, es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía”, retó.

Xóchitl Gálvez le recordó al presidente López Obrador que las empresas suministran servicios a quien sea que se los compre, pues para eso están, para hacer contratos, para vender y generar empleos.

El Presidente se saca de onda con los trabajos y negocios formales porque jamás ha visto uno.



Lo suyo son los sobres amarillos.#XóchitlVa pic.twitter.com/1URBSC0Ngw — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 12, 2023

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rmlgv