Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas afirmó que la transformación no se va a interrumpir, porque la “afianzaremos” ya que "somos más" quienes nos movilizamos a favor de un país con más justicia y equidad, que aquellos que se resisten y que quieren sostener sus privilegios.

“Se trata de un proyecto de nación de largo plazo y de un cambio que significa la vida pública, que no tiene marcha atrás, esta transformación logró vencer resistencias y superar obstáculos”, dijo.

Al conmemorar el Día de la maestra y maestro en Palacio Nacional, Cepeda, candidato a senador por Morena, comenzó su mensaje con una arenga política.

“La verdad lo digo sin rubores, realmente es un honor estar con Obrador”, dijo el líder del SNTE mientras empuña la mano y coreaba “¡Es un honor! ¡Estar con Obrador!”.

Cepeda destacó que en el presente sexenio se dejaron atrás los agravios, para dar inicio a una nueva fase de dignidad y revaloración con grandes logros para el bien de la educación pública y del magisterio.

“Durante este periodo el magisterio dejó de padecer acoso y persecución y se hizo realidad la revalorización y dignificación de las y los trabajadores de la educación. Hoy las maestras y maestros sentimos el aprecio y respeto del gobierno, la sociedad y las comunidades educativas”.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE se reúne con López Obrador. Foto: Especial

Dijo que en el sexenio se logró basificar casi un millón de maestros y trabajadores de apoyo a la educación, incrementos salariales y un ingreso mensual, un piso salarial de 16 mil pesos mensuales, se respetó la autonomía sindical

Cepeda dijo que en la recta final del sexenio las maestras y maestros de México han obtenido estabilidad revalorización y certeza laboral.

“Queremos expresarle que ha cumplido, que no nos falló lo cual nos compromete a continuar como agentes de la transformación nacional [...] Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le recordaremos siempre como el Presidente que recuperó el respeto y la dignidad para las maestras y maestros de México. Deja un legado que no sólo se expresa en la consolidación del modelo de la nueva escuela mexicana, que no sólo tiene que ver con los cientos de miles de plazas otorgadas a las y los trabajadores de la educación. En el magisterio deja una huella imborrable por la relación de respeto aprecio y cariño que vivimos con usted muchísimas gracias, señor Presidente”.

