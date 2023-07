El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su candidato o candidata presidencial.

Entrevistado previo a su registro ante el Comité Organizador como aspirante a la candidatura, envió su solidaridad a Xóchitl Gálvez y exigió al Ejecutivo Federal que se dedique a gobernar.

"Yo digo que ha de estar aburrido porque ha de creer que el país va de maravilla, Pero no es así, el país está en llamas, entonces lo que tiene que hacer el Presidente es dedicarse a gobernar, no sé si esté bien o mal que él se esté metiendo en el proceso de su partido, pero en nuestro proceso no necesitamos ayuda de nadie, gracias", declaró.

Lee también ¡Hay tiro! Xóchitl Gálvez y Epigmenio Ibarra llegan a los gritos durante debate en vivo

De la Madrid se registra como aspirantes a la candidatura

Enrique De la Madrid llegó al edificio de la Torre Azul, sobre el Paseo de la Reforma, en punto de las 10:00 horas; lo hizo acompañado de su esposa.

Tras entregar sus documentos, pidió a trabajadores, científicos, artistas, mexicanos de la tercera edad, mujeres, y a todas y todos los mexicanos, su apoyo para ganar la contienda interna, y aseguró que solo unidos, y no polarizados, es que México saldrá adelante.

"Tenemos que estar unidos, la polarización no le sirve a la gente, la polarización no le sirve el pueblo, la polarización no lleva comida a tu casa. Vamos a ganar, porque México merece un mucho mejor país, un país de oportunidades, un país donde haya educación y salud de calidad, seguro, y que nos permita a todos prosperar", aseveró.

Lee también Sedena registra “Aerolínea Maya” como marca y logotipo para nueva compañía aérea militar

Finalmente, el político priista se pronunció en torno a la desbandada de militantes al interior de su partido, dijo que, de resultar ganador, buscará integrar a todas y todos los que se han ido, a su proyecto de nación.

"No puedo negar que no es una buena noticia, y sobre todo lo lamento porque muchos de ellos son colegas míos y hemos sido colegas del gobierno, pero yo entiendo que cada quien tiene sus diferencias, de lo que estoy seguro es que no se bajan de la intención de construir un mejor país y en esa materia yo voy a buscarlos para trabajar con ellos, porque en este proyecto todos cabemos", concluyó.