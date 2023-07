Como cada miércoles, el productor Epigmenio Ibarra acudió al programa de Ciro Gómez Leyva, con quien colabora en Radio Fórmula, para contrastar sus opiniones sobre la política nacional.

Esta mañana, mientras se encontraba al aire, Gómez Leyva recibió la solicitud de Xóchitl Gálvez para hablar con Epigmenio Ibarra. Ambos se enfrascaron en un intercambio de puntos de vista durante 20 minutos, en el que llegaron a alzar la voz.

El intercambio de puntos de vista inició con el tema de los programas sociales. "Primero precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a tribuna favorablmente si otros integrantes de la cámara de diputados, votaron en contra me parece lamentable. Estoy absolutamente de acuerdo de la política social del Presidente, pero estoy convencida de que es insuficiente", le comentó Gálvez a Epigmenio.

La senadora siguió: "No le acepto a Epigmenio que piense que estoy inflada. Benditas redes sociales, donde todo ha sido absolutamente orgánico y quienes sí están pagando son las corcholatas del presidente", le señaló Gálvez al productor y dueño de Argos.

El productor Epigmenio Ibarra. Foto:Archivo

Por su parte, Epigmenio Ibarra señaló que: "Yo no comenté que tú vostaste en contra, si no que perteneces a un partido que votó en contra. Tú misma hablas de que los apoyos a madres solteras, dices que son dádivas, lo acaban de pasar en un video", a lo que Xóchitl respondió que ella no había dicho eso y que en el Senado, el PAN votó a favor de los programas sociales.

-Epigmenio Ibarra (EI): Si tú estás a favor de la política social, ¿qué haces ligada con estos personajes que están en contra?

- Xóchitl Gálvez (XG)): Yo no estoy ligada a personajes como Manuel Bartlett, que es un bandido, perdón.

- (EI): No, yo te estoy preguntando a ti, qué haces en el PAN, qué haces con el PRI, qué haces con Alito. Tú que acabas de decir que tienes un pasado de izquierda, que eres defensora de la causa indígena, qué haces con los neoliberales, por qué vas a sus fiestas, por qué fuiste empleada de un hombre que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas.

- (XG): Yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí, qué haces tú con un hombre que dice que yo soy el producto de estsos personajes, yo soy yo misma, por qué puedes pensar que una mujer responde a hombres y no a sus capacidades, yo entré al gabinete de Fox por cazadores de talentos e hice un trabajo impecable.

"Creo en el método, yo vengo con los ciudadanos, no tengo una estructura de partidos" declaró la senadora. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

"Electrificamos a dos millones de personas, ese gobierno que tanto identificas con ungobierno de derecha, ese gobierno retomó los acuerdos de san andrés larráinzar y es universidades interculturales bilingües. Yo hago mi trabajo como yo puedo, este gobierno ha dejado de apoyar a las casas de mujeres indígenas, este gobierno ha dejado de apoyar a los programas de mujeres indígenas. Este gobierno tiene grandes fracasos en seguridad pública, en salud, en educación, en la violencia contra las mujeres, ni modo sé que no te gusta, pero cuando me dices qué haces tú te pregunto, qué haces tú con un gobierno que está con Manuel Bartlett, que le robó la elección al ingeniero Cárdenas, qué haces con un gobierno cuyos integrantes hicieron una refinería que iba a ocstar 8 mil millones de dólares...

- (EI) Tú apoyaste a un presidente que hizo una farsa y tú estuviste con otro un presidente que metió ilegalmente las manos en un proceso electoral para robarse con Vicente, con Felipe Calderón, la presidencia y yo no recuerdo posiciones tuyas en contra de la guerra desatada por Felipe Calderón. y tú que vienes de un origen de izquierda y que estuviste en la liga obrera marxista, a ti te pregunto cómo no analizas el origen de la violencia, por qué eres tan simple en el análisis, por qué otra vez repites la misma retahila de sí, pero ahí está Bartlett, ahí está tal.

"No, a ver jóvenes construyendo el futuro, la tasa de empleo de los jóvenes construyendo el futuro es del 40%, nosotros hemos tenido 70 jóvenes cosntrueyndo el futuro de los cuales 42 están empleando en la industria, en Argos. Acabas de mentir flagrantemente, yo no tengo contratos con el gobierno federal y te reto, porque acabas de mentir.

- (XG): Tú acabas de mentir en muchos snetidos de mi persona.

- (EI): No, yo no he mentido, si tú dijiste que vienes de la izquierda, de la liga obrera marxista y lo reconozco y te pregunto si eres una mujer con origen de izquierda, si eres tan apegada a las causas populares,q uéh aces con esos señores, con ese atajo de corruptos.

- (XG): Yo no soy una mujer corrupta.

- (EI): Yo no te estoy acusando a ti,te pregunto qué haces ahí.

- (XG): Lo mismo que te pregunto, qué haces tú con un personaje como Bartlett, ahí en ese gobierno, qué haces como Nacho Valle que dice el gobierno que sólo se robó 9 mi millones de pesos y no 15 millones, con un gobierno que no atiende a los niños contra el cáncer...

-(EI): Las mismas mentiras, la misma retahila, lo que pasa es que se creen sus propias mentiras.

- (XG) Ustedes también.

Así el encontronazo de @XochitlGalvez 🆚 Epigmenio Ibarra en el noticiero de @CiroGomezL. pic.twitter.com/L8lM5jcrYV — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) July 5, 2023

















