Desde la mañanera le están haciendo la campaña a Xóchitl

Nos cuentan que en Morena empezó a crecer la preocupación porque los actos de “no campaña” de sus corcholatas ya no jalan reflectores y, como no puede haber debate entre ellas, lo único que les queda, además de competir en loas al presidente Andrés Manuel López Obrador, es criticar a la oposición y pelear entre ellos. Además, nos hacen ver, las descalificaciones del Presidente de la República a Xóchitl Gálvez le acercan aún más los reflectores, pues ella está ocupando espacios en los medios con las respuestas a las puyas que le lanza todos los días. Desde las mañaneras, nos dicen, le están haciendo la campaña a la hidalguense. El debate está en este momento entre el morenista más popular, AMLO, y la opositora Xóchitl Gálvez, mientras las corcholatas están fuera de la jugada.

MC amplía sus plazos; aún tiene esperanzas de cachar a Ebrard

Desde las filas de Movimiento Ciudadano nos cuentan que la dirigencia de Dante Delgado buscará estirar los tiempos lo más que se pueda, es decir hasta diciembre, para definir si presentan candidato presidencial para 2024 y destapar al elegido. Nos hacen ver que todavía les queda algo de esperanza de que se produzca una ruptura en Morena, específicamente del excanciller Marcelo Ebrard, y prevén también que siga la desbandada de cuadros del PRI. La misma estrategia, nos dicen, se aplicará en los estados para cachar a morenistas que quedarán fuera de las candidaturas y buscarán acomodo en otras fuerzas políticas en busca de un cargo de elección en 2024.

Abdala y Patria, contra viento y marea

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell no rectificará el plan de vacunación contra Covid-19, por lo que ayer anunció que, a partir de octubre, en México sólo se aplicarán las vacunas de primera generación Abdala y Patria, como adelantó a este diario hace unos días. La primera, desarrollada por Cuba y la segunda, con la participación de instituciones mexicanas a partir de un vector viral de Newcastle, funcionan para la cepa original del virus SARS-CoV-2 pero hay dudas de su efectividad para las nuevas cepas. Nos hacen ver que el consenso científico internacional es a favor de las vacunas bivalentes, pero don Hugo no ha cedido un ápice. ¿Será por criterios científicos o por aquellos que lo llevaron en plena pandemia a hablar de la fuerza moral del presidente para insinuar que no podía contagiar a nadie?

Taquitos al pastor para celebrar a la secretaria de Gobernación

Nos comentan que quienes estuvieron muy contentos de ver a su hija pronunciar el discurso inaugural del festejo por los cinco años de la victoria del presidente López Obrador el sábado fueron los padres de Luisa María Alcalde, flamante titular de Gobernación. Nos detallan que, tras el acto masivo en el Zócalo capitalino, Bertha Luján Uranga y Arturo Alcalde Justiniani se dejaron ver en una famosa taquería del Centro Histórico y varios comensales los felicitaron por el nuevo cargo de su hija y su papel relevante esa tarde. Los de pastor fueron los elegidos por los orgullosos padres, nos cuentan.