Le salen “más detallitos” a don Huacho Díaz

Desde Yucatán, nos platican que el gobernador electo Joaquín Díaz Mena (Morena) anduvo muy devoto acudiendo a la iglesia en las últimas semanas y no sólo para dar gracias por el triunfo en las pasadas elecciones. Nos detallan que don Huacho se fue con toda la familia a agradecer que está vivo de milagro, pues resulta que tras el accidente que tuvo días antes de los comicios no sólo le afectó el párpado y el ojo derecho como originalmente se señaló, sino que días después sintió un dolor en el pecho que resultó ser una fractura en el esternón, además de tener una luxación en el pie derecho y, aunque él asegura que nunca pensó tener tantas afectaciones, afirma muy aliviado: “por algo no morí”. ¡Qué tal!

Barajean opciones para gabinete

Desde Morelos, nos comentan que comenzó la incertidumbre por la integración del gabinete para el sexenio de la gobernadora electa, Margarita González Saravia (Morena). De entrada, nos indican que doña Margarita adelantó que algunos secretarios del actual gobierno podrían ser considerados para continuar y que el titular de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana podría ser designado por la mismísima próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (Morena), por lo que se espera que sea un mando de la Marina, Sedena o la Guardia Nacional, además de que varios apuestan a que doña Margarita incluirá en su gabinete a líderes de grupos étnicos, de la comunidad LGTBI y de los pueblos originarios. ¡Hagan apuestas!

Acusan abusos de lideresa morenista

La que “está dando de qué hablar” en Sinaloa, nos cuentan, es la diputada federal y dirigente estatal de Morena, Merary Villegas Sánchez, ya que solicitó permiso en ambos cargos para irse de campaña y regresó “muy campante”. Lo que no es muy bien visto entre los morenistas, nos explican, es que doña Merary va por su tercer periodo legislativo y eso molestó a varios, pues hasta el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) comentó que a doña Merary “le gusta estar al frente de la fila para comprar tortillas”, pero además es cuestionada porque a su mamá le consiguió una candidatura del PT a la alcaldía de Culiacán y hay señalamientos de que promovió más el voto para su progenitora que para sus candidatos, aunque en estos tiempos todo es posible. ¿Oh no?