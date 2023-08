Este lunes, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) multó a los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard una multa y Claudia Sheinbaum, por no cumplir las medidas de tutela preventiva ordenadas por la autoridad.

El acuerdo establece que el excanciller deberá pagar una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 10,374 pesos, toda vez que ya se le había apercibido e hizo caso omiso, por lo que "su conducta ya es contumaz".

Para la exjefa de gobierno, el UTCE emitió la primera amonestación, pero abrirá de oficio un procedimiento administrativo sancionador, para multarla en caso de que se repita la conducta.

El acuerdo fue dado a conocer por el coordinador de MC, en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, quien celebró que sus denuncias estén rindiendo frutos.

"Quienes se han dado por vencidos y abandonado sus ideales, dicen que no hay nada que hacer. Que todos violan la ley y hay que jugar con sus reglas. Hoy nuevamente demostramos que no es así; el @INEMexico no dio la razón e impuso multas contra Sheinbaum y Ebrard por violar la ley", escribió en sus redes sociales, donde compartió fotografías del acuerdo.

