La mayoría en la Cámara de Diputados le pondrá un tope al presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el próximo año, reafirmó el presidente de la Junta de Coordinacion Politica (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

Señaló que será un recorte por alrededor de 15 mil a 25 mil millones de pesos, porque consideró que actualmente gasta excesivamente.

"Es un gasto excesivo. La Cámara de Diputados es un instrumento de control presupuestal, y eso le compete exclusivamente la Cámara de Diputados, por eso ya anuncié que esos entre 15 y 25 mil millones de pesos, le vamos a poner un tope", refirió en entrevista en el Senado de la República, a donde acudió a la Comisión Permanente del Congreso.

Expuso que los recursos que no gasta el Poder Judicial, a pesar de que "hay quejas en los más de 600 juzgados de que no tienen papelería, ni equipo, computadoras, ni personal", lo integran a un fideicomiso, y no a la Tesorería.

"El fideicomiso es para los lujos, privilegios y excesos que tienen; para garantizar sus pensiones vitalicias, el 100% de su sueldo, casi para garantizar mantenimiento a sus domicilios particulares y para mantener las escoltas", afirmó.

En caso contrario, aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá ajustes mínimos en su presupuesto del próximo año, ya que anteriormente se le hicieron recortes.

"Al INE le hicimos ya un ajuste importante, los dos últimos años, qué tenía que ver con el capítulo 2 mil y 3 mil, y un capítulo 6 mil que tenían, así como un ajuste a sus fideicomisos", explicó.

Aseguró que solo se revisará el incremento destinado al proceso electoral del 2024, en dónde se elegirá al próximo Presidente de la República, nueve gobernadores, la renovación del Congreso y otros cargos de elección popular.

"Hay que revisar solamente eso que tiene que ver, en buena medida, con el incremento a las prerrogativas de los partidos políticos, por casi 4 mil millones de pesos, los otros 5 mil tienen que ver con la organización del proceso electoral", expresó Mier.

