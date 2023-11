El coordinador de las y los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reconoció públicamente los resultados de la dirigencia nacional de ese partido en el que se determinó que el senador, Alejandro Armenta, será el candidato de Morena a la Gubernatura de Puebla.

En un acto público, el líder nacional adelantó que, tras perder la candidatura, está dispuesto a encabezar la primera fórmula para el Senado de la República.

“Se propone que su compañero, Ignacio Mier, encabece la primera fórmula para el Senado de la República al asumir esta responsabilidad, lo hago porque tengo principios y valores, soy fundador de este movimiento, no soy un aventurero de la política, ni un vulgar ambicioso. Para mí, la actuación social y política que nos sustenta, es que nos organizamos para ganar todo, conmigo no va a perder nadie, por eso les solicito su aprobación estimadas y estimados asambleístas para que inicie el diálogo desde hoy con la Comisión Nacional de Elecciones, la coordinadora nacional y el dirigente nacional Mario Delgado”, declaró en el evento, que encabezó como Presidente de la organización denominada Instituto Mexicano para la Transformación, realizado en Cholula, Puebla.

Lee también: Tras perder en encuesta, Mier consultará a su estructura "para tomar una decisión"; dice que nunca hará nada para dañar al partido

La propuesta se sometió a votación por mano alzada y avalada por unanimidad, al tiempo que los asistentes le gritaron al poblano “senador”, “senador”.

El legislador aseguró que no es ambicioso, y muestra de ello es que “pude haberme dedicado los últimos 20 días a un proyecto personal en Puebla. Pero yo decidí que mi proyecto particular no podía estar por encima del proyecto de Transformación de la vida patria, y me quedé para aprobar un presupuesto en beneficio de México”.

El líder parlamentario anunció el plan de acción del Instituto Mexicano para la Transformación, compuesto por siete puntos, y que señaló, busca coadyuvar en la edificación del segundo piso del movimiento de Transformación en la entidad poblana.

“Consisten en continuar con la constitución de comités comunitarios que apoyen al Movimiento de Regeneración Nacional en el proceso electoral de 2024; se celebrarán asambleas informativas en los que se impulsen propuestas de proyectos estratégicos, donde se propugna la igualdad sustantiva, el apoyo a los más vulnerables de la sociedad, el desarrollo, el bienestar de todas las familias poblanas; se rechazará y combatirá cualquier forma de sectarismo o formación de grupos de interés en el seno del movimiento; y se dará apoyo total a las directrices que emita la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum Pardo.

Lee también: Mier traicionó a los diputados “Marcelistas”; utilizar fideicomisos del PJF “tiene muchos problemas”: Selene Ávila

Ignacio Mier Velazco reconoció que “sería ingenuo” negar que al interior de Morena existen grupos de interés que priorizan proyectos personales: “no permitiremos que estos grupos de interés perviertan a nuestro movimiento, hay que denunciarlos y combatirlos hasta erradicarlos”

Reiteró que lo más importante para Morena, es mantener la unidad “que es la piedra angular y sustento de la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación”, por lo que manifestó que nunca realizará acción que dañe al movimiento, “siempre actuaremos con responsabilidad, conciencia y consistencia política y ciudadana”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rmlgv