El jefe de Gobierno, Martí Batres, aseguró que Clara Brugada lo hará muy bien en su nuevo encargo de coordinadora de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México y destacó la actuación de Omar García Harfuch; y de paso criticó la designación que hizo el PAN de Santiago Taboada.

En rueda de prensa, sostuvo que el proceso de Morena fue bien llevado, la conducción fue impecable, se cumplió con la ley y con la paridad de género.

Destacó que tiene muy bien opinión de todos quienes serán coordinadores estatales, y recordó que desde hace varios años conoce a Clara Brugada, quien siempre ha estado luchando por los más necesitados y en la lucha feminista.

“Tengo muy buena opinión por el trabajo que ha hecho, la conocí desde hace varios años… tiene una trayectoria de lucha, es una persona de ideas, de formación y ha estado en nuestro movimiento desde el principio; entonces es una persona a la que aprecio, reconozco y lo va a hacer muy bien. Así como impulsó cambios en Iztapalapa con las famosas Utopías, o con la avenida más importante de la Ciudad, que es Ermita, eso le ganó un apoyo muy importante en Iztapalapa por su bien Gobierno”, comentó.

En este sentido, apuntó que los hombres que cedieron su espacio, por cuestión de género, a pesar de tener un alto porcentaje de aprobación, se portaron muy bien.

“Omar García Harfuch se portó muy bien, con un espíritu colaborativo, unitario, la verdad extraordinario, mi reconocimiento. Son momentos importantes porque no es fácil tener la colaboración en estas coyunturas, sin embargo él mostró un espíritu de colaboración con el proceso, que eso es fundamental, se le agradece mucho porque eso va a beneficiar todo el proceso y eso nos ayuda mucho en el movimiento, y va a jugar un papel también él en el proceso que viene”, aseveró.

En este sentido, Martí Batres subrayó que después de todo proceso se tiene que hacer una labor para marchar juntos, “pero va muy bien todo ese proceso”.

Critica a la oposición

Al cuestionarle sobre la designación que hizo el PAN de Santiago Taboada como su precandidato único a la Jefatura de Gobierno, comparó lo sucedido de un lado y del otro.

Detalló que mientras en Morena se vivió un proceso en el que los aspirantes pudieron hacer recorridos, buscar el respaldo popular y participar en una encuesta, del lado de la oposición se cumple lo que marca Claudio X. González, de ir con Xóchitl Gálvez a la presidencia y con Santiago Taboada a la Jefatura de Gobierno.

“Ninguna sorpresa y la verdad es un proceso sin participación y sin democracia el que ocurre de aquel lado, y no lo dijo yo, ahí están los análisis de participantes que querían formar parte de un proceso real. En lo nacional fueron bajando a todos, no llegaron al momento de la competencia, en lo local sucedió lo mismo, tenían perfiles buenos como el de Adrián Rubalcava y no les dieron chance de desenvolverse”, subrayó Batres.

