Al afirmar que todo está listo para el segundo debate presidencial, el Instituto Nacional Electoral (INE) destacó que cedió a las peticiones que hicieron los candidatos y sus equipos, por lo que se espera que el de este domingo sea mejor que el primer encuentro.

En conferencia de prensa previa al recorrido de Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, pues Claudia Sheinbaum no asistió, los consejeros electorales Carla Humphrey, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera informaron que en esta ocasión los moderadores harán menos preguntas, se hará una presentación por cada aspirante y habrá menos pantallas en el foro.

Los consejeros coincidieron en que tras la experiencia del primer debate hay condiciones para que en este segundo ejercicio los candidatos tengan un mejor desempeño. Luego, los consejeros presentaron el foro donde hoy Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez debatirán.

En un recorrido de EL UNIVERSAL por el set de los Estudios Churubusco, personal del INE detalló que esta vez los candidatos estarán de pie frente a tres atriles colocados delante de los moderadores. La escenografía tiene tonalidades claras y está iluminada por luz blanca; detrás de los moderadores, quienes estarán sentados, se colocaron algunas pantallas donde los candidatos presidenciales podrán ver sus cronómetros y los temas a abordar.

Tras recorrer el foro, Xóchitl Gálvez se dijo conforme con el formato. Señaló que su estrategia es divertirse y que pondrá en la mesa los temas que le parecen relevantes o que le favorecerán en las urnas, no los que los moderadores consideren.

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC, acudió al ensayo previo al segundo debate. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

“Vamos bien, vamos cerca, acuérdense que la última entrada tiene tres outs, así es que yo no creo en ese tema [de que la elección ya está definida]”.

Por su parte, Álvarez Máynez dijo no tener queja con el formato del debate anterior, pues le ayudó a subir en las encuestas y, de forma contraria, acusó que las quejas contra el INE fueron injustas.

“Nosotros vamos para ganar la Presidencia y por supuesto que estoy convencido de que el primer debate nos ayudó a crecer, a demostrar las cosas que la inequidad en la contienda no nos permite y que en un debate como estamos los tres, como no hay edición, no hay sesgos, pues nos permite que la gente compare, que nos evalúe”.