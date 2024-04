Giovani Gutiérrez candidato de la coalición Va X La CDMX, a la alcaldía Coyoacán, dijo que votar este 2 de junio es un acto de responsabilidad y debe ejercerse con conciencia porque se define el futuro, no nada más de la alcaldía, sino también de México.

“Acudir a las urnas es una responsabilidad de todas y todos porque ahí se define el futuro de nuestro querido Coyoacán, pero también de México. Al ejercer este derecho hay que pensar en nuestras familias, en el futuro de nuestros hijos, de los nietos; hay que pensar en nuestro país”, apuntó.

“Esto no es una guerra, esto no es un pleito, es una confrontación de ideas, de proyectos y el de nosotros es exitoso. Cuando se acude a votar es como cuando juega la selección mexicana, debemos pensar en nuestro país, en volver a hacerlo atractivo para la inversión, a tener condiciones de orden y de respeto a la ley, pero, sobre todo, a estar unidos como mexicanos”, expresó.

El candidato de PRI, PAN y PRD indicó que es precisamente ese principio el que ha unido a tres fuerzas políticas para construir un proyecto que inició hace dos años y medio y que, hoy, busca ratificar la confianza de la ciudadanía “que puede ver las obras hechas mientras Gutiérrez Aguilar estuvo en el cargo como alcalde”.

“Yo te pido de la manera más humilde, más respetuosa, que este 2 de junio, no se trata de las diputadas o diputados, no se trata de los alcaldes, no se trata de los candidatos en general, se trata de nuestro México y ser patriotas; no es un capricho ser patriotas, está en nuestra naturaleza. Nosotros iremos a contrastar ideas en el debate, no a generar polarización ni odio. Eso está en otro lado”, expuso

