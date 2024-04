El candidato a la alcaldía Coyoacán de la coalición va X La CDMX, Giovani Gutiérrez, sostuvo que todavía no llegamos ni a la mitad de las campañas y ya se registra desesperación por quienes no cuentan con las preferencias de las y los ciudadanos, por ello, dijo, han intensificado su guerra sucia y de desinformación.

Sin embargo, dejó claro que a pesar de estas narrativas falsas, no les va a alcanzar para granjearse las simpatías de la gente.

“Están más que desesperados, no hallan cómo evitar el desfonde, no encuentran cómo contener las fugas de su gente y han optado por armar historias falsas, por sembrar encono en la sociedad y por enviar propagandistas con campañas de desprestigio que no les van a funcionar. La ciudadanía en Coyoacán ya decidió. Con su guerra sucia, no les va a alcanzar”, comentó.

Este día el aspirante del PAN, PRI y PRD caminó las calles de Pedregal de Santo Domingo en donde visitó una vez más a habitantes de la calle Ailé, con quienes conversó y quienes le externaron su apoyo al reconocer que el presupuesto de la alcaldía se usó en obras que son visibles en estos dos años y medio cuando fue alcalde.

“Por más provocadores que nos manden, por más campañas y narrativas mentirosas que intenten armar, por más violencia que pretendan sembrar, sus opciones están desahuciadas. Si sus liderazgos tuvieron la ‘brillante’ ocurrencia de inventar historias, de mandar provocadores, de echarnos a andar su aparato de propaganda, flaco favor le hacen a su campaña. Aquí la elección está definida. No tienen cómo evitar su desplome”, apuntó.

Gutiérrez Aguilar, quien recorrió las calles de Pascle, Canahutli y Xochiapan y visitó a vecinos de residencial Taxqueña, llamó a sus simpatizantes a no caer en provocaciones y que sean las urnas las que hablen el 2 de junio.

