El candidato a la alcaldía Coyoacán de la coalición Va X La CDMX, Giovani Gutiérrez, dijo que como servidor público es un compromiso emprender acciones para unir a la sociedad, y para impulsar valores como la honestidad, la justicia y la paz.

“Nosotros lo dijimos desde la campaña anterior, no venimos a jugar, no venimos a improvisar qué es ser buen gobierno, no venimos a aplicar una austeridad sin sentido, nosotros trabajamos con racionalidad de gobierno y eso es lo que se debe de hacer para que el mundo voltee a vernos de nuevo y seamos atractivos para la inversión”, dijo ante empresarios.

En el encuentro, al que asistieron los demás candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México, Gutiérrez Aguilar expuso que se siente plenamente identificado con los principios que impulsa el sector empresarial como responsabilidad social.

“Nosotros creemos y estamos convencidos de que la tarea de gobierno no solo es administrar bien; también implica sembrar con el ejemplo, desempeñar las tareas públicas con honestidad, con justicia, con lealtad, responsabilidad y solidaridad. Así trabajamos dos años y medio en Coyoacán y nuestro compromiso es seguir esa ruta”, externó.

Más tarde, recorrió las calles del Pedregal de Santa Úrsula, en donde habló con vecinas y vecinos con quienes se comprometió a reforzar las acciones más reconocidas en su administración, como la seguridad, las obras y los servicios urbanos. Ahí pidió a los actores políticos sumar acciones para la paz y no para la generación de rispidez y violencia en estos comicios.

