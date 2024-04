El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el set para el Segundo Debate Presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez este domingo 28 de abril en punto de las 20:00 horas.

Por lo que se preparó un set para que las candidaturas permanezcan de pie frente los periodistas y moderadores Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho.

Previo al recorrido con medios de comunicación, la consejera Carla Humphrey informó que, para evitar incidentes como el ocurrido en el Primer Debate, en el que una candidatura se quejó de que el contacto visual con un consejero presente en el foro le causó molestia, esta vez, aunque tienen permitido el ingreso, no pueden tener contacto visual.

La consejera también dijo que el costo de la renta del lugar y de la construcción del foro será informado después del diálogo de mañana pues el lugar fue rentado, hecho por el que aún no se tiene conocimiento de la cifra total del gasto, pero se mantendrá en el rango del debate anterior.

INE presenta set del Segundo debate presidencial en Estudios Churubusco. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en el set, ubicado en el edificio uno de Estudios Churubusco, personal del INE detalló que esta vez los candidatos estarán de pie frente a tres atriles colocados delante de los dos moderadores.

La escenografía tiene tonalidades claras y está iluminada por luz blanca; detrás de los moderadores, quienes estarán sentados, se colocaron algunas pantallas donde los candidatos presidenciales podrán ver sus cronómetros y los temas a abordar.

INE presenta set del Segundo debate presidencial en Estudios Churubusco. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

La duración del debate será de casi dos horas, esta vez se dividirá en cuatro bloques en lugar de tres como se hizo la ocasión pasada y las consejeras prometieron que los contendientes tendrán más flexibilidad para expresarse.

Sobre la asistencia al foro, Carla Humphrey informó que cada consejero determinará de forma personal su asistencia al foro, sin embargo, no podrán tener contacto visual con las candidaturas para evitar incidentes como el ocurrido en el Primer Debate.

👉 Así es el set del Segundo Debate Presidencial en Estudios Churubusco.



Los candidatos estarán de pie frente a los moderadores. Solo se permitirá el acceso de un ayudante por candidato y de los consejeros que quieran entrar por decisión personal.



📹 #VIDEO @salgadoalelhi |… pic.twitter.com/sew4RVggYo — El Universal (@El_Universal_Mx) April 27, 2024

Condiciones idóneas para un mejor debate este domingo: INE

Al declarar que todo está listo para el segundo debate presidencial, el INE destacó que cedió a todas las peticiones que hicieron los candidatos y sus equipos, por lo que se espera que el de este domingo sea mejor que el primer debate.

En conferencia de prensa previa a los ensayos de Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez porque Claudia Sheinbaum no asistió, los consejeros electorales Carla Humphrey, Claudia Zavala, Martín Faz y Jaime Rivera, informaron que en esta ocasión los moderadores harán menos preguntas, se realizará una presentación por cada una de las candidaturas y habrá menos pantallas dentro del foro para no distraer a los aspirantes.

Los consejeros coincidieron en que, tras la experiencia del debate de hace tres semanas, hay condiciones idóneas para que en este segundo ejercicio las candidaturas tengan un mejor desempeño.

INE presenta set del Segundo debate presidencial en Estudios Churubusco. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

“Estamos listos para que ahora además de los aprendizajes que tuvimos desde el punto de vista técnico en el primer debate, a su vez también las candidaturas habían tenido un aprendizaje y su desempeño también sea un desempeño distinto del primer debate. (…)

Cumplimos con las solicitudes que había por parte de las representaciones partidistas que eran que eran la presentación, el que hubiera menos preguntas y en tal sentido están las condiciones dadas para que el desempeño ya personal de las candidaturas sea de un tenor distinto del de la primera vez, porque han sido cumplidas digamos esas solicitudes por parte de las representaciones” expresó.

El consejero Jaime Rivera afirmó que “los ensayos indican que fluye bastante bien, y no hay que olvidar que finalmente la calidad del debate depende esencialmente de las candidatas y candidatos. El formato pone condiciones y reglas, pero el desempeño de ellos es lo más determinante”.

Sobre la posible presencia de algunas consejeras o consejeros electorales dentro del foro, quienes dieron la conferencia informaron que seguirán el debate desde afuera a través de monitores, pero será decisión de cada consejería si ingresa o no al set. Lo que está garantizado, subrayaron, es que estará prohibido el contacto visual de los consejeros que quieran entrar, con las candidatas y el candidato.

“Creo que no debería de ser un tema específico él quiénes van a estar adentro o afuera del debate. Me parece que hay unas condiciones completamente diferentes. Lo que sí vamos a garantizar es la solicitud que se tiene por parte de las representaciones de las candidaturas, entiendo también de las candidatas, que no exista este contacto visual que posiblemente puede distraer, es importante que el INE garantice esa circunstancia”, subrayó la consejera Claudia Zavala.





