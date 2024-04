El hombre que hizo tocamientos a una integrante del equipo de campaña de Jorge Álvarez Máynez durante su visita a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco ya fue denunciado, según informó Laura Ballesteros, coordinadora de campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

“Aviso. La comunidad estudiantil de la UAM-Xochimilco nos ha ayudado a identificar al agresor de nuestra amiga y compañera integrante de la campaña de Jorge Álvarez Máynez.

“Ella es una valiente luchadora, y ayer se presentó la primera denuncia digital. Se tomarán todas las medidas legales y administrativas. No está sola, no estamos solas. No descansaremos hasta hacer de la política, y la lucha estudiantil y de causas, un espacio seguro para todas. #NiunaMás”, escribió Ballesteros Mancilla en su cuenta de X.

El jueves pasado, cuando el político zacatecano visitó la UAM Xochimilco para un encuentro con estudiantes, tuvo que ser resguardado por personal de seguridad para poder salir del plantel debido al alboroto que causó su llegada, acto que un hombre aprovechó para supuestamente hacer tocamientos a una integrante del equipo del candidato.

Ayer, una usuaria de X reportó esta acción pues se viralizó en un video difundido en redes sociales. "Es inaceptable que aprovechen este tipo de amotinamientos para tocar a las mujeres", denunció la persona identificada como Bicireportera y pidió al candidato que retirara a esta persona de su campaña.

Sin embargo, el político zacatecano aseguró que este agresor no forma parte de su equipo y adelantó que sería identificado y denunciado por la mujer agredida.

La que está en mi campaña es la chava que fue agredida. A ese señor no lo conozco. Será denunciado. https://t.co/oJtTh34EQS — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 26, 2024

