La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México suspendió actividades este miércoles de la cafetería "La Cova", ubicada en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, después de que la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria tuvo conocimiento de que una estudiante fue drogada en ese negocio

En su cuenta de Facebook, una mujer que se identificó como Susan Allenby Rata narró que el viernes pasado decidió comprar un frappé en Copilco, en la cafetería "La Cova", ubicada frente a la calle de Medicina.

"Tenía tiempo comprando ahí, pero ese día el frappé me lo vendió más barato el sujeto que atiende ahí y me insistió en que me quedará en el local a tomármelo, no acepté porque iba con prisa, pero incluso me preguntó por mis horarios y cosas similares. No respondí, pero él me seguía insistiendo en que me quedara.

"Después, al irme en el puma tomando la bebida, empecé a marearme, escuchaba "borroso" y al llegar a la Facpsi (Facultad de Psicología) perdí la fuerza en mis manos, todo se me caía y me daba vueltas. Se me calló el frappé, pero aun así lo seguí tomando porque creía que era un ataque de pánico.

"Sin embargo, durante la clase poco a poco me ponía peor, se me durmió la mitad de mi cuerpo, no podía ver ni oír correctamente, empecé a no poder respirar y al irme utilicé nuevamente el puma, me asustó mucho que al pasar por Copilco ese cuate me estaba esperando afuera, así que me seguí hasta Metro CU. Ahí me desmayé durante 10 estaciones del metro llegando casi hasta la base.

"Cuando volví no podía levantarme porque no tenía fuerza en mis piernas, me dio mucho vómito y migraña haciendo imposible moverme para pedir ayuda. Al final vinieron por mí y me llevaron a una clínica, el resultado final fue que me había puesto en la bebida ketamina de uso veterinario y hasta hoy sigo con secuelas de la dosis", relató.

