Santiago Taboada cerró su campaña hacia la Jefatura de Gobierno con un mensaje en la columna del Ángel de la Independencia, desde donde dijo que resistieron la persecución del Gobierno durante estos 90 días, por lo que ganarán la Ciudad este domingo.

“Somos el mejor equipo de la Ciudad. Creyeron que este equipo no iba a llegar hasta donde está llegando, este proyecto y este equipo, no solamente fue el alma y motor de la Ciudad de México, sino que logramos contagiar a todo el país de ese ánimo de victoria. Visítanos y caminamos contigo absolutamente toda la Ciudad, creyeron que no íbamos a ir a los lugares en donde ellos se sentían dueños, y qué les dijimos: ‘aquí estamos’. Este equipo resistió la persecución, resistió al Gobierno y va a ganar el domingo la Ciudad de México”, comentó al lado de candidatos a las alcaldías y diputaciones.

Precisó que durante esta campaña vieron lo que padece la Ciudad: falta de seguridad, de agua y falta de oportunidades, pero “esto se acabó, le vamos a poner punto final el domingo a este mal gobierno”.

Destacó que le regresaron a la gente de esta Ciudad las ganas de creer y la esperanza que perdieron, situación que hoy lo llena de responsabilidad, pues debe de cumplir y hacer el mejor gobierno que haya tenido esta Ciudad.

“Este equipo del cambio, este proyecto del cambio no les va a fallar. Vamos a hacer todo porque esta Ciudad recupere la seguridad, porque esta Ciudad vuelva a sentirse en paz. Vamos con todo, se los prometí y les cumplí. Les dije de aquí nos vamos a ir al triunfo y en 4 días les vamos a ganar”, comentó ante decenas de militantes.

Santiago Taboada aprovechó para agradecer a los liderazgos de Morena y de Movimiento Ciudadano que se sumaron a su campaña, a los partidos que lo postularon, a su equipo, medios de comunicación y a la Marea Rosa por no dejarlo solo.

“Sólo quedan unos minutos, y yo les dije que iba a aprovechar cada segundo de esta campaña para decirte que existía otra oportunidad y otra alternativa para que vivieras mejor, y por eso no fallamos, por eso les quiero decir que hemos hecho la mejor campaña, pero falta ese gran momento que nos va a traer aquí en cuatro días, aquí, en este Ángel, vamos a festejar la victoria el domingo”, puntualizó.

Santiago Taboada pidió a todos llenar las urnas este domingo y “aquí seguiremos y construiremos el mejor proyecto que ha tenido la ciudad en su historia”.

Por último, precisó que están listos para la gran batalla del domingo.

“Estamos listos, estamos listos para la gran batalla. Queremos entre todas y entre todos construir este gran proyecto, pero no puedo solo, así como no me dejaron en la campaña, les quiero pedir, que no me dejen los próximos seis años, porque le voy a dedicar toda mi vida, todos mis seis años a que tú y a que tu familia vivan mejor y se sientan orgullosos de tener al mejor Jefe de gobierno que ha tenido esta Ciudad”, concluyó.

alm