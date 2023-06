Tras el banderazo de salida para que candidatos por la gubernatura del Edomex y Coahuila emitieran su voto, los contendientes dieron unas palabras ante los medios de comunicación que abarrotaron las casillas.

Aquí te dejamos algunas de las frases que emitieron los candidatos en las elecciones de Edomex y Coahuila este 4 de junio de 2023.

¿Qué dijeron las candidatas del Edomex de las Elecciones 2023?

“Me siento requetebien": Delfina Gómez

Por su parte las candidatas del Edomex se dieron cita en las casillas que correspondía para emitir su voto. Fue así como Delfina Gómez (Morena, PT y el Partido Verde) llegó a su casilla y comentó estar tranquila porque, dijo, “se hizo lo que se pudo hacer”.

- “Espero que la gente haga su situación de ejercer su voto y esperemos que el resultado nos sea favorable”.

- “Me siento requetebien después de todos los ataques y lo que me gusta toda la vida y me agradezco mucho independiente de los resultados por la confianza que tuvo porque los vecinos que me conocen saben quién soy”.“Si me dan esa oportunidad los mexiquenses de gobernar me siento muy fortalecida, veo mucha participación”.

- “El llamado es que salgan a emitir su voto y que no se queden sin participar porque es un momento histórico”.

Delfina Gómez, candidata por la gubernatura del Estado de México. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

“Estoy muy contenta, muy emocionada y lista”: Alejandra del Moral

Mientras que Alejandra del Moral, de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, se dio cita para emitir su voto de manera digital en el municipio de Cuautitltán Izcalli. La candidata por la gubernatura del Edomex, dijo estar contenta, muy emocionada y lista.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales comentó que “hoy es un día histórico porque hoy se elegirá por primera vez a una mujer quien gobernará nuestro estado”.

En el mismo video compartió con su seguidores: “Estoy aquí con mi familia, en los momentos más retadores siempre son mi respaldo”.

Alejandra del Moral, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza por la gubernatura del Estado de México. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

También, tras emitir su voto dijo que se encontraba “muy contenta, muy emocionada y lista”.

Esto dijeron los candidatos de Coahuila tras emitir su voto

Manolo Jiménez: "Ya ganamos"

Apodado el “Peñanietito”, Manolo Jiménez Salinas, de la coalición (PRI-PAN-PRD) depositó su voto en la urna, para después mencionar: "Ya ganamos".

Acompañado por su familia, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez, acudió este domingo a votar.

Armando Guadiana: "la democracia va a triunfar"

Con el ánimo que lo caracteriza, Armando Guadiana Tijerina, llegó a su casilla acompañado de Mario Delgado, para emitir su voto y de paso denunciar “levantones por parte del gobierno estatal”.

Mencionó que "es una vergüenza la manera en que quieren retener el poder la gente del PRI y me refiero al gobernador Riquelme, Rubén Moreira, Humberto Moreira, etcétera, pero la democracia va a triunfar".

Armando Guadiana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila. Foto: Especial

No tengan miedo, salgan a votar: Ricardo Mejía Berdeja

Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo, denunció la presunta intervención del gobierno estatal para inhibir el voto, por lo que pidió a la gente que no tenga miedo y salga a votar.

Responsabilizó "al gobernador (Miguel) Riquelme y a Héctor Flores, encargado de la policía estatal; y a la Secretaría de Seguridad que haga su tarea”.

Ricardo Mejía Berdeja asiste a votar en la sección 1393 de la colonia Torreón Jardín. Foto: Especial





