Texcoco, Méx.- Luego de emitir su voto, la candidata de la alianza Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez Álvarez, invitó a todos los mexiquenses a participar en este momento histórico del Estado de México, donde una mujer gobernará por primera vez en casi un siglo.

“El llamado es que salgan a emitir su voto y que no se queden sin participar porque es un momento histórico y valdría la pena y traten de reflexionar ahorita de cuál es la mejor opción y que tomen ellos la mejor decisión”, dijo después de sufragar en medio de decenas de periodistas congregados en el patio del centro educativo que se habilitó para que los residentes de ese barrio texcocano sufraguen este domingo.

La abanderada de la alianza Morena-PT- PVEM reiteró que es fundamental para la vida democrática de la entidad mexiquense que todos los habitantes salgan a las casillas a ejercer su derecho ciudadano.

“Para que nos vaya bien a los mexiquenses, estoy contenta porque la vida me ha dado tanto que qué puedo pedirle a la vida”, expresó emocionada.

La senadora con licencia confió en que la segunda vez que es candidata a la gubernatura del Estado de México sea la vencida.

También espera que la contienda se desarrollé en paz “y estoy segura de que tanto el instituto electoral como el gobierno del estado están asegurando esa situación de tranquilidad”.

Migrantes podrán votar

La exalcaldesa de Texcoco mostró su satisfacción que por primera vez los migrantes pueden emitir su voto “porque recuerden que aunque estén lejos están en nuestra mente y corazón”.

Después de votar se fue a desayunar en Texcoco y después se trasladará a Toluca a esperar los resultados de la jornada electoral.

“Si me dan esa oportunidad los mexiquenses de gobernar me siento muy fortalecida, veo mucha participación , veo una ciudadanía muy decidida hacer lo que se refiere a participación para lograr un Estado de México, veo una ciudadanía más robustecida”, mencionó.

Reiteró su exhorto a que los ciudadanos salgan a emitir su voto y que no se queden sin participar porque es un momento histórico, “valdría la pena y traten de reflexionar ahorita de cuál es la mejor opción y que tomen ellos la mejor decisión”.

“Estoy tranquila porque se hizo lo que se pudo hacer, y espero que la gente haga su situación de ejercer su voto y esperemos que el resultado nos sea favorable”.

“Me siento requetebien después de todos los ataques y lo que me gusta toda la vida y me agradezco mucho independiente de los resultados por la confianza que tuvo porque los vecinos que me conocen saben quién soy y entonces de momento te tragas el amargo de un comentario pero no pase de ahí todo sigue igual, la verdad no dormí a la 1:30 aún estaba despierta y nuevamente a las 3:30 me volví a despertar porque si te inquieta, me acuerdo mucho de mi examen profesional de que no duermes”, explicó.

Delfina Gómez afirmó que no ha recibido ningún mensaje del presidente, “no he tenido comunicación el ha sido muy respetuoso y me da mucho gusto que apoyemos en ese sentido que no hay ingerencia, y eso hace que se transparente más el proceso y no se preste a malos.

Delfina Gómez. Foto: Valente Rosas

