La fiebre mundialista sigue en su primera jornada de la fase de grupos, donde veremos el debut de grandes selecciones en partidos que prometen ser muy atractivos para este martes 18 de junio.

Para esta ocasión, veremos el debut de los integrantes del Grupo I y del sector J, quienes quieren arrancar con el pie derecho su participación en el Mundial 2026.

El día arranca con el duelo de Francia contra Senegal, uno de los partidos más llamativos de esta jornada. Los galos, uno de los grandes favoritos al título, liderados por Kylian Mbappé quieren encontrar los primeros tres puntos del torneo ante la escuadra africana, que buscar dar la campanada.

Ese encuentro arranca la jornada a las 13:00 horas del centro de México en el estadio de Nueva Jersey.

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La Francia de Ousmane es una de las favoritas al título en Norteamérica 2026 Foto: Franck Fife / AFP

Para las 16:00 horas, está programado el duelo entre Irak y Noruega, los otros dos equipos que conforman al Grupo I junto a Francia y Senegal. El gran atractivo para ver este partido es el debut de Erling Haaland, delantero del Manchester City que se coloca como uno de los mejores del mundo.

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La presentación más esperada es la de Argentina. El cuadro campeón del Mundo comienza la defensa de su corona ante Argelia, una escuadra africana que también busca dar una campanada ante una candidata al trofeo de la FIFA.

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Para cerrar el día aparecen Austria y Jordania, en un partido que no genera tanta expectativa. Este duelo se juega a las 22:00 horas del centro de México.

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Partidos del martes 16 de junio del Mundial 2026

Francia vs Senegal

Horario: 13:00 horas

Canales: Canal 5, Azteca 7 y VIX

Irak vs Noruega

Horario: 16:00 horas

Transmisión: VIX con pase mundialista

Argentina vs Argelia

Horario: 19:00 horas

Transmisión: VIX con pase mundialista

Austria vs Jordania