Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, PT y PVEM, hizo un llamado a dirigentes e integrantes de la oposición a sumarse a su proyecto ante la derrota de sus contrincantes, pues afirmó que el “otro barco ya se hundió”.

A cinco días de las votaciones del próximo domingo, Brugada Molina se mostró confiada de ganar en las urnas y aseguró que en su gobierno no tendrá una actitud de venganza y no se generará ningún espacio que pueda considerarse como persecución política.

“Aunque hemos sufrido un proceso electoral con muchas mentiras y calumnias, les mando este mensaje a los dirigentes e integrantes del frente que ven que ese barco ya se hundió, los invito a que se acerquen, yo los invito a este proyecto, pueden contactarse con el presidente (de Morena CDMX) Sebastián Ramírez, obviamente sin recursos de por medio, como lo están haciendo de por medio, como lo están haciendo en su desesperación los del frente”, dijo.

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones en México.

A su vez, aseguró que desde su gobierno, al frente de la capital del país, no tendrá una actitud de venganza, sin generar “ningún espacio o situación que se pueda considerar como persecución política, no lo voy a hacer, sí la Fiscalía seguirá sus investigaciones, como es su obligación, sobre el Cártel Inmobiliario, pero en mi gobierno no habrá ni venganzas ni persecución política”.

Sin dar nombres, Brugada Molina adelantó que ya han tenido “algunos acercamientos con personas del otro lado, que ya ven que se está yendo para abajo ese proyecto”.

Cuestionada acerca de los resultados del próximo domingo, la candidata señaló que respetará “democráticamente lo que salga”, aunque afirmó que ganará en los comicios, por lo que la pregunta sería, dijo, si sus contrincantes aceptarán los resultados.

