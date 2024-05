Federico Döring, coordinador de la campaña de Santiago Taboada, candidato de Va por la CDMX a la CDMX, exigió a Clara Brugada, abanderada de Morena-PT-PVEM, que aclare las acusaciones de que tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales y calificó como un hecho ridículo el que haya firmado ante notario que no las tiene.

“Fue a hacer el ridículo ante un notario público, eso no es garantía de nada”, aseveró el panista quien la retó a encarar las acusaciones del empresario Arturo Caspagné de que tienen dinero escondido en el extranjero.

Lee también "Soy 100% mexicana y chilanga": Clara Brugada publica acta de nacimiento, tras rumores de que nació en Guatemala

Tras rechazar y calificar como “intentos de una cortina de humo” los audios que reveló el presidente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez, de una excandidata panista en el que admite que blanquiazules habrían recibido departamentos de City Towers, Döring insistió en que Brugada “ha callado como momia” ante los señalamientos del dinero mal habido.

“Se esconde detrás del aparato de Morena”, afirmó.

Döring insistió en que la firma ante un notario de que no tiene dinero en paraísos fiscales no es suficiente y la retó a carearse con el empresario para demostrar que no tiene esas cuentas, pero, reiteró, que se hizo evidente el conflicto de interés.

Además, el diputado blanquiazul aseveró que cuenta con un documento el cual muestra que una persona llamada Clara Marina Brugada Molina nació en Guatemala el 12 de agosto de 1963 que está relacionado con el expediente que denunció el empresario.

Dijo que “con esto basta para sostener que ella nación en Guatemala y no en Benito Juárez como lo dice”.

La retó a llamar a todos los bancos y desmentir que no es ella y que haya una fé pública de que el dinero no es de ella.

Consideró que sería un chiripa que haya otra persona con el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento.