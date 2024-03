Acámbaro. — Luego de que Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, garantizó que Carlos Zamarripa se va de la Fiscalía General del Estado, de ganar la elección, la abanderada de Morena-PT-PVEM, Alma Alcaraz Hernández, advirtió que esa institución requiere una limpia total para romper nexos con la delincuencia.

Celebró que su adversaria panista se sumara a la exigencia que por más de siete años ha hecho Morena, para que Zamarripa Aguirre se vaya de la fiscalía: “Nos alegra que se haya sumado a nuestra propuesta”.

Enfatizó que tiene que haber una limpia en la fiscalía y una reforma a su ley orgánica, porque el problema está en que si continúa la serie de nexos que tienen y de personas que trabajan para el objetivo de que no haya justicia, “pues lo estás quitando y lo estás poniendo quizás escondido, pero continuará dominando y controlando la FGE”.

La candidata opositora señaló que la fiscalía, que es el abogado del pueblo, debería estar aportando las pruebas y resulta que la mayoría de los expedientes están incompletos, mal y eso no permite que haya justicia y la impunidad campea a lo largo y lo ancho del estado.

Ayer, Alcaraz estuvo acompañada por Gerardo Fernández, quien aprovechó para llamar a la unidad a sus compañeros.

Asimismo, este fin de semana, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC), Yulma Rocha Aguilar, no tuvo actividades públicas; el sábado se quitó los tenis fosfo-fosfo y se fue de fiesta.

En redes sociales compartió un video de la celebración a la que asistió en el que se le ve cantando y bailando.

“Ando de boda, de fiesta, miren el vestido que finalmente me compré… ando bien cansada, y miren traigo mi Monster, porque si no no voy a aguantar, soy muy mala para las desveladas y mañana tengo actividad aquí en Guanajuato. Voy a echar una bailada un rato y ya a dormir”, compartió la emecista.

La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD tampoco hizo campaña pública ayer domingo; su equipo de campaña anunció que hoy, Libia Dennise presentará su propuesta Mujeres con esperanza.