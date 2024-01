El Estado debe garantizar el acceso de la población a la educación y que el sistema de salud pública funcione, señaló la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, en una reunión con miembros de la American Society en la Ciudad de México.

“Yo soy de las que cree que México tiene que tener un sistema de bienestar y que el Estado debe cubrir ese sistema. ¿Qué significa eso? Acceso a la educación y acceso a la salud, principalmente. Eso no significa que la educación particular o que la salud privada no sea permitida, al contrario, qué bueno que exista. El Estado debe encargarse de que la salud pública funcione”, comentó.

La exjefa del Gobierno de la Ciudad de México se refirió al estado actual del sector Salud en el país, al responder a la pregunta de uno de los asistentes a la reunión; sin embargo, evitó dar detalles sobre cómo se podría resolver el desabasto de medicamentos que inició a la par de la administración federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Podemos platicar de medicamentos, de otros temas, nos podemos llevar tiempo, pero finalmente hay que trabajar en los dos temas y garantizar la salud de la población”, expresó la candidata única de Morena y partidos aliados.

Sheinbaum Pardo expuso que es necesario fortalecer la atención primaria, desde la prevención y hasta la atención, pero sin dejar de lado a los servicios de salud que se ofrecen en el sector privado.

“Nos tocó una época difícil por la pandemia, es decir, un sistema de salud que ya tenía muchas presiones, dos años de atender una sola enfermedad, con una saturación hospitalaria en nuestro país, que fue sumamente crítica, y después de esos dos años, ahora sí, iniciar con un modelo de sistema de salud que es el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE, y hay que consolidarlo, y hay que fortalecerlo y no podemos platicar, pero está en el artículo cuarto constitucional, el acceso a la salud es un derecho”, insistió.

Consideró que si no se atienden las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y la hipertensión, no habrá “gasto público que pueda atender los problemas de salud”.

“México tiene una pandemia previa a la del Covid-19, que es la de diabetes, hipertensión, por problemas de alimentación, y si no atendemos esas enfermedades, entonces no va a haber gasto público que pueda atender los problemas de salud, por eso es indispensable hablar de las medidas preventivas, alimentación, educación o acceso a la educación física, etcétera, para poder hablar realmente de un sistema de salud integral”, opinó la aspirante.

A los miembros de la American Society también les expuso que en caso de ganar la elección presidencial impulsará el nearshoring y la transición energética, porque son fundamentales para generar mayor inversión nacional y extranjera en el país.

“Queremos que la inversión extranjera directa, que la inversión nacional, no sólo se traduzca en los grandes indicadores, crecimiento del PIB, de inversión extranjera, lo que nosotros queremos y es el reto que tenemos todos, es que se traduzca en bienestar, en desarrollo de bajo impacto ambiental, sustentable y con bienestar”, argumentó.

Por su parte, Larry Rubin, presidente de la American Society of México, explicó que la organización promueve activamente el fortalecimiento de la relación bilateral, con la finalidad de que las decisiones de líderes y actores políticos contribuyan al crecimiento de la inversión, así como a la creación de empleos bien remunerados y de calidad.

“Siempre en línea con nuestro carácter de organización no lucrativa, organización sin filiación política, refrendamos nuestro compromiso de colaborar con quienes integren la próxima administración para impulsar un México más competitivo y fortalecer la importante relación bilateral, ya con dos siglos de existencia”, manifestó.

La American Society of México representa los intereses comerciales de Estados Unidos en México, así como a más de dos millones de ciudadanos estadounidenses que residen en el país, a 120 organizaciones no gubernamentales y a diversas corporaciones de la Unión Americana que operan en territorio nacional.