Luego de que Claudia Sheinbaum criticó la inclusión de los hijos de Xóchitl Gálvez en su precampaña, la precandidata presidencial de la alianza opositora PAN, PRI y PRD respondió que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México debería condenar la intervención de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador en negocios al amparo del poder, pero dijo que no lo hace “porque ella es parte de esa corrupción”.

Entrevistada en su visita a Manzanillo, Colima, la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México defendió nuevamente a sus dos hijos y reiteró que su participación no es remunerada ni tienen injerencia en temas políticos.

“Mis hijos hacen campaña conmigo como su hijo le hizo su video, punto. O sea, mis hijos no tienen sueldo, mis hijos son gente que trabaja, no son talegones; o sea, que no invente; que critique a los hijos del presidente, que hacen negocios, pero a esos no se atreve a tocarlos, traen una red de corrupción millonaria desde lo que pasó con Sedatu y sus amigos, y ahora sus otros amigos.

Lee también Sheinbaum critica a Xóchitl por incluir a su hijo en equipo de campaña; aclara que Rodrigo Ímaz no pertenece al suyo

“Ahí sí que se ponga a criticar, porque ella es parte de esa corrupción, porque el dinero de toda esa corrupción está llegando a su campaña”, acusó.

"¿Cómo es posible que Dos Bocas haya pasado de 160 mil millones a 400 mmdp?": Xóchitl Gálvez

Sostuvo que la corrupción en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es escandalosa, como lo reveló el reportaje presentado por Carlos Loret de Mola en Latinus.

“Yo siempre les he dicho: ¿Cómo es posible que Dos Bocas haya pasado de 160 mil millones a 400 mil millones? Pronto nos vamos a enterar, justamente por ustedes, de por qué estos proyectos se han encarecido y toda la red de corrupción que hay alrededor de Claudia Sheinbaum y Andrés López, Andy, porque, ella y él son muy cercanos”, aseguró.

Xóchitl: "red de corrupción, dice sobre captura del exdirector de Segalmex

Sobre la captura de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, presunto involucrado en el desfalco en ese organismo, Gálvez Ruiz afirmó que el exdirector general Ignacio Ovalle “es el autor intelectual de toda la corrupción, pero el presidente lo tiene protegido en Gobernación”.

“Eso es lo que significa la 4T, una red de corrupción, de negocios megamillonarios. Y por eso a la campaña de la señora Sheinbaum le sobra dinero”, manifestó.

Lee también El primer capítulo de El Clan

Prueba PISA: Gobierno está más preocupado en aleccionar a los niños, dice Xóchitl

Al encabezar un encuentro con militantes y simpatizantes del PAN, PRI y PRD y “Xochilovers”, denunció que con el gobierno de la 4T, México va para atrás en áreas como la salud y la educación, como lo reveló la prueba PISA.

Dijo que la gente está muy preocupada porque este gobierno está más interesado en aleccionar a los niños y por meterles ciertas ideas y no por mejorar la calidad de la educación.

“¿Cuántos años creen que perdió México estos 6 años de este gobierno?”, preguntó a los asistentes.

“20 años, casi 20 años en matemáticas perdimos. Ese es el resultado de la 4T. Si no lo quieren ver estamos ciegos, vamos para atrás en educación, vamos para atrás en salud. Vayan al Seguro Social, traten de sacar una consulta, traten de sacar una cirugía, y quien no tiene seguro social, ¿qué pasa si se infarta?, va a tener que vender su casa, porque no tiene Seguro Popular.

“Antes mal que bien si tenías un cáncer te lo atendían, por eso la clase media se está empobreciendo, porque está gastando su dinero para mandar a sus hijos en escuelas privadas, porque los papás hacen el esfuerzo que sea para darle una mejor educación a sus hijos. La clase media se está empobreciendo y también la clase pobre, los más pobres, porque están comprando sus medicinas, porque el gobierno no da medicinas”, reprochó.

Lee también Xóchitl Gálvez pide investigar "red de contratos de medicamentos del hijo de AMLO y sus cuates"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv