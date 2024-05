Dora Alicia Ruelas Armenta, candidata a la alcaldía de Nogales por el Partido Sonorense, hizo una denuncia pública contra el alcalde morenista y aspirante a la reelección por la presidencia municipal, Juan Francisco Gim, por hostigamiento y violencia de género.

La abanderada del partido de reciente creación fue directora de Salud municipal desde septiembre del 2021 cuando inició la presente administración que encabeza Gim, hasta junio del 2022. Su renuncia fue motivada tras una agresión en un descacharre en la colonia San Miguel, donde sufrió agresión física y verbal, por parte de tres personas; los cuales quedaron detenidos por lesiones de más de 15 días en sanar y maltrato a la mujer.

Los agresores fueron liberados por petición del mismo alcalde, quien según Ruelas, acudió a la Fiscalía personalmente a pedir el favor para su liberación. Este 29 de mayo, en el último día de campañas, se le entregó un citatorio para comparecer el próximo 6 de junio ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento.

Lee también Liderazgos de Movimiento Ciudadano se suman a Beltrones en Sonora; partido acusa guerra sucia

La candidata denunció que se trata de un acto intimidatorio

"Estoy aquí para denunciar una situación alarmante y profundamente preocupante que afectan no sólo a mi persona, sino a todas las mujeres que han enfrentado persecución política y desigualdad de género".

"A pesar de haber renunciado hace un año a mi trabajo en el Ayuntamiento sigo siendo objeto de hostigamiento constante por parte de esta administración. Como mujer he sufrido daño emocional y profesional debido a un sistema que perpetua la violencia política y de género".

"He cumplido con todas las responsabilidades en tiempo y forma. Sin embargo, continúa las intimidaciones y amenazas que buscan silenciarme y detenerme", expresó.

"Confío en que las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para garantizar nuestra seguridad y el libre ejercicio de nuestras actividades políticas", enfatizó la Candidata a la alcaldía de Nogales. Foto: especial

Es inaceptable que utilicen tácticas intimidatorias para coartar nuestra libertad de participación política, por ello, hago un llamado urgente a todas las mujeres que han alzado su voz contra la violencia política, a todas las que han luchado por la equidad de género. Necesito escuchar sus voces y recibir su apoyo en esta lucha, pidió.

"No podemos permitir que este tipo de situaciones se sigan repitiendo. Es hora de unirnos y de decir basta a la violencia de género en el ámbito político". No me detendrán. "Es crucial que todas las mujeres nos apoyemos mutuamente y luchemos juntos, juntas contra estos actos injustos y discriminatorios", expresó.

Lee también Sonora: más de mil personas en prisión preventiva votan de manera anticipada

Pidió a todas las mujeres que se han pronunciado sobre la violencia política que se unan a esta causa, "no debemos permitir que se nos intimiden y se nos niegue nuestra participación libre y justa en la política". Esto sucede, dijo, en consecuencia a la aceptación y éxito que ha tenido la campaña que en estos momentos se realizó por la Presidencia Municipal de Nogales.

Dora Alicia Ruelas Armenta, hizo un urgente llamado al gobernador Alfonso Durazo Montaño, para que tome cartas en el asunto y tenga ese empatía con todas las mujeres del estado de Sonora "y principalmente de Nogales que estamos siendo víctimas por el mismo gobierno municipal".

En un video mensaje dijo:"Tengo miedo de que me suceda algo y le hago responsable de cualquier daño que pueda sufrir yo mi familia y mi equipo de trabajo al alcalde y candidato de Morena, Juan Francisco Gim Nogales".

Exijo que se respeten los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales en este proceso electoral. "Confío en que las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias para garantizar nuestra seguridad y el libre ejercicio de nuestras actividades políticas", enfatizó la candidata a la alcaldía de Nogales por el Partido Sonorense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr